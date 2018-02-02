Минфин США предупредил об опасностях новых антироссийских санкций

Расширение санкций на госдолг России может привести к проблемам на мировом финансовом рынке, а также затронуть американских инвесторов, сообщил Минфин США.
Расширение санкций на госдолг России и российские производные ценные бумаги приведет не только к проблемам в России, но и к дестабилизации мирового финансового рынка, а также к затронет американских инвесторов. Об этом в пятницу сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на доклад министерства финансов США.
Из доклада Минфина США: «Учитывая размер российской экономики, ее взаимозависимость и распространенность на международном рынке активов и вероятное перевыполнение американских санкций международными компаниями, масштаб и мощность последствий от расширения санкций на суверенный долг и деривативы неясен, и эффект могут ощутить на себе инвесторы и предприятия как в России, так и в США».
Авторы доклада также отметили, что введение подобных ограничений без согласования с ЕС и другими партнерами приведет к тому, что они могут отказаться поддержать эти санкции.
Из доклада Минфина США: «Расширение санкций на сделки с суверенным долгом России без аналогичных мер со стороны Евросоюза и других партнеров США может подорвать усилия по поддержанию единства в отношении санкций против России».
Напомним, в начале недели Минфин США опубликовал так называемый «кремлевский список», в который вошли 114 высокопоставленных российских чиновников и глав госкорпораций, а также 96 бизнесменов. Список не является санкционным, однако глава Минфина США Стивен Мнучин сообщил, что он приведет к новым антироссийским ограничениям. В ЦБ РФ не исключили, что США введут санкции на суверенный долг России, однако добавили, что эффект от возможных ограничений будет краткосрочным, передает ТАСС.
Из доклада Минфина США: «Учитывая размер российской экономики, ее взаимозависимость и распространенность на международном рынке активов и вероятное перевыполнение американских санкций международными компаниями, масштаб и мощность последствий от расширения санкций на суверенный долг и деривативы неясен, и эффект могут ощутить на себе инвесторы и предприятия как в России, так и в США».
Авторы доклада также отметили, что введение подобных ограничений без согласования с ЕС и другими партнерами приведет к тому, что они могут отказаться поддержать эти санкции.
Из доклада Минфина США: «Расширение санкций на сделки с суверенным долгом России без аналогичных мер со стороны Евросоюза и других партнеров США может подорвать усилия по поддержанию единства в отношении санкций против России».
Напомним, в начале недели Минфин США опубликовал так называемый «кремлевский список», в который вошли 114 высокопоставленных российских чиновников и глав госкорпораций, а также 96 бизнесменов. Список не является санкционным, однако глава Минфина США Стивен Мнучин сообщил, что он приведет к новым антироссийским ограничениям. В ЦБ РФ не исключили, что США введут санкции на суверенный долг России, однако добавили, что эффект от возможных ограничений будет краткосрочным, передает ТАСС.
Комментарии