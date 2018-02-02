Супруги <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Супруги 16+
    •  

    WADA обеспокоено решением CAS снять санкции с российских атлетов

    3 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Christinne Muschi
    WADA обеспокоено решением CAS снять санкции с российских атлетов

    WADA обеспокоено решением CAS снять санкции с российских атлетов

    WADA обеспокоено решением CAS снять санкции с российских атлетов
  • Фото: Reuters © 2018, Christinne Muschi

    • Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обеспокоено решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о снятии наложенных МОК санкций с 28 российских спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

    Пресс-служба WADA: «Всемирное антидопинговое агентство с серьезной обеспокоенностью относится к решениям CAS об удовлетворении апелляций 28 российских спортсменов и частичном отклонении апелляций 11 российских атлетов. В WADA понимают, что это решение вызовет тревогу и разочарование среди спортсменов. Агентство поддерживает намерение МОК тщательно проанализировать эти решения и рассмотреть все варианты, в том числе обращение в Федеральный суд Швейцарии».

    В организации считают, что тот факт, что жалобы 11 спортсменов были частично отклонены CAS, подтверждает выводы комиссии МОК Самуэля Шмида и независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

    Напомним, спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и отменил их пожизненное отстранение от Олимпиад. Все их ранее аннулированные результаты Олимпиады-2014 в Сочи восстановлены, в том числе девять медалей, благодаря чему сборная России вернулась на первое место в общем зачете Игр-2014. Санкции МОК в отношении еще 11 российских спортсменов CAS подтвердил, но при этом заменил им пожизненное отстранение от Игр на пропуск только одной Олимпиады.

    Новости по теме

    Допинговые скандалы

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru