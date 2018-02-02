WADA обеспокоено решением CAS снять санкции с российских атлетов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обеспокоено решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о снятии наложенных МОК санкций с 28 российских спортсменов. Об этом сообщает
пресс-служба WADA.
Пресс-служба WADA: «Всемирное антидопинговое агентство с серьезной обеспокоенностью относится к решениям CAS об удовлетворении апелляций 28 российских спортсменов и частичном отклонении апелляций 11 российских атлетов. В WADA понимают, что это решение вызовет тревогу и разочарование среди спортсменов. Агентство поддерживает намерение МОК тщательно проанализировать эти решения и рассмотреть все варианты, в том числе обращение в Федеральный суд Швейцарии».
В организации считают, что тот факт, что жалобы 11 спортсменов были частично отклонены CAS, подтверждает выводы комиссии МОК Самуэля Шмида и независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.
Напомним, спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и отменил их пожизненное отстранение от Олимпиад. Все их ранее аннулированные результаты Олимпиады-2014 в Сочи восстановлены, в том числе девять медалей, благодаря чему сборная России вернулась на первое место в общем зачете Игр-2014. Санкции МОК в отношении еще 11 российских спортсменов CAS подтвердил, но при этом заменил им пожизненное отстранение от Игр на пропуск только одной Олимпиады.
В организации считают, что тот факт, что жалобы 11 спортсменов были частично отклонены CAS, подтверждает выводы комиссии МОК Самуэля Шмида и независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.
Напомним, спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и отменил их пожизненное отстранение от Олимпиад. Все их ранее аннулированные результаты Олимпиады-2014 в Сочи восстановлены, в том числе девять медалей, благодаря чему сборная России вернулась на первое место в общем зачете Игр-2014. Санкции МОК в отношении еще 11 российских спортсменов CAS подтвердил, но при этом заменил им пожизненное отстранение от Игр на пропуск только одной Олимпиады.
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