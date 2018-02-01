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    Никите Белых стало плохо во время оглашения приговора. губернаторы, Кировская область, Москва, приговоры, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНиките Белых стало плохо во время оглашения приговора

    Никите Белых стало плохо во время оглашения приговора

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    Никите Белых стало плохо во время оглашения приговора

    Никите Белых стало плохо во время оглашения приговора

    Никите Белых стало плохо во время оглашения приговора

      Оглашение приговора бывшему губернатору Кировской области затянулось более чем на семь часов из-за состояния здоровья подсудимого.

      С момента задержания бывший губернатор Никита Белых провел под стражей полтора года. За это время он не раз оказывался в тюремной больнице из-за проблем со здоровьем. Прошлое заседание суда даже пришлось перевести в СИЗО, но сегодня экс-губернатор весь день провел в зале Пресненского суда, внимательно слушая вердикт.

      Сегодня он был признан виновным в получении взяток. Во время слушания пришлось сделать несколько кратких 10–15 минутных перерывов. Белых выводили из зала, чтобы его осмотрели медики. У подсудимого обострился диабет и скачет давление. Но на протяжении сегодняшнего заседания большую часть времени Белых все время молча стоял в клетке.

      Белых задержали в конце июня 2016-го, при нем была большая сумма меченых денег — десятки тысяч евро. Следы светящейся краски обнаружили и на руках у Белых. По версии следствия, это была лишь одна из многих взяток, которые экс-губернатор вымогал у кировских предпринимателей. Общая сумма взяток составляет, как считают следователи, около 600 тысяч евро.

      Прокуратур потребовал для Белых 10 лет лишения свободы и штраф в размере 100 млн рублей.

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