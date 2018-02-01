Никите Белых стало плохо во время оглашения приговора

Оглашение приговора бывшему губернатору Кировской области затянулось более чем на семь часов
из-за состояния здоровья подсудимого.
С момента задержания бывший губернатор Никита Белых провел под стражей полтора года. За это время он не раз оказывался в тюремной больнице из-за проблем со здоровьем. Прошлое заседание суда даже пришлось перевести в СИЗО, но сегодня экс-губернатор весь день провел в зале Пресненского суда, внимательно слушая вердикт.
Сегодня он был признан виновным в получении взяток. Во время слушания пришлось сделать несколько кратких 10–15 минутных перерывов. Белых выводили из зала, чтобы его осмотрели медики. У подсудимого обострился диабет и скачет давление. Но на протяжении сегодняшнего заседания большую часть времени Белых все время молча стоял в клетке.
Белых задержали в конце июня 2016-го, при нем была большая сумма меченых денег — десятки тысяч евро. Следы светящейся краски обнаружили и на руках у Белых. По версии следствия, это была лишь одна из многих взяток, которые экс-губернатор вымогал у кировских предпринимателей. Общая сумма взяток составляет, как считают следователи, около 600 тысяч евро.
Прокуратур потребовал для Белых 10 лет лишения свободы и штраф в размере 100 млн рублей.
Сегодня он был признан виновным в получении взяток. Во время слушания пришлось сделать несколько кратких 10–15 минутных перерывов. Белых выводили из зала, чтобы его осмотрели медики. У подсудимого обострился диабет и скачет давление. Но на протяжении сегодняшнего заседания большую часть времени Белых все время молча стоял в клетке.
Белых задержали в конце июня 2016-го, при нем была большая сумма меченых денег — десятки тысяч евро. Следы светящейся краски обнаружили и на руках у Белых. По версии следствия, это была лишь одна из многих взяток, которые экс-губернатор вымогал у кировских предпринимателей. Общая сумма взяток составляет, как считают следователи, около 600 тысяч евро.
Прокуратур потребовал для Белых 10 лет лишения свободы и штраф в размере 100 млн рублей.
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