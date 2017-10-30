Путин назвал странным поведение Белых перед задержанием

Владимир Путин назвал очень странной ситуацию с передачей денег
экс-губернатору Кировской области Никите Белых в столичном ресторане. Однако отметил, что решение о виновности или невиновности может принять только суд.
По мнению главы государства, версия защиты не вносить в ситуацию никакой ясности. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Владимир Путин, президент РФ: «Что касается конкретных вещей, в том числе виновности или невиновности губернатора Кировской области, это должен определить суд. Но, согласитесь, все-таки странным является объяснение, согласно которому губернатор субъекта Российской Федерации берет деньги у предпринимателя — и не в Кирове, а в Москве, и не в рабочем кабинете, а в ресторане, и не в рублях, а в долларах. Как-то очень странно».
Никита Белых был задержан 24 июня 2016 года в московском ресторане при получении взятки. По данным следствия, в 2012–2016 годах он лично и через посредников получил взятки на общую сумму 600 тысяч евро. свою вину Белых не признает. В середине ноября экс-губернатора перевели у больницу СИЗО «Матросская Тишина» в связи с жалобами на здоровье.
Владимир Путин, президент РФ: «Что касается конкретных вещей, в том числе виновности или невиновности губернатора Кировской области, это должен определить суд. Но, согласитесь, все-таки странным является объяснение, согласно которому губернатор субъекта Российской Федерации берет деньги у предпринимателя — и не в Кирове, а в Москве, и не в рабочем кабинете, а в ресторане, и не в рублях, а в долларах. Как-то очень странно».
Никита Белых был задержан 24 июня 2016 года в московском ресторане при получении взятки. По данным следствия, в 2012–2016 годах он лично и через посредников получил взятки на общую сумму 600 тысяч евро. свою вину Белых не признает. В середине ноября экс-губернатора перевели у больницу СИЗО «Матросская Тишина» в связи с жалобами на здоровье.
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