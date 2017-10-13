Экс-губернатора Белых перевели в больницу «Матросской Тишины»

Экс-губернатора Никиту Белых, жаловавшегося на проблемы со здоровьем, перевели в тюремную больницу СИЗО «Матросская Тишина». Там Белых пройдет медосмотр.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Белых Андрея Грохотова, бывший губернатор находится в больнице со вчерашнего дня.
Андрей Грохотов, адвокат Никиты Белых: «Со вчерашнего дня мой подзащитный находится в больнице СИЗО „Матросская Тишина“, где с ним занимаются врачи. Проводятся осмотры, берутся анализы, ему уже назначили какие-то лекарства».
Защитник не уточнил, сколько времени Белых проведет в больнице. По словам Грохотова, об этом станет известно после уточнения диагноза.
Напомним, ранее экс-губернатору понадобилась помощь медиков прямо во время заседания суда. У Белых поднялось давление, и ему пришлось вызвать скорую. До этого Белых не раз жаловался на свое здоровье.
Никита Белых был задержан 24 июня 2016 года в московском ресторане при получении взятки. По данным следствия, в 2012–2016 годах он лично и через посредников получил взятки на общую сумму 600 тысяч евро. свою вину Белых не признает.
Андрей Грохотов, адвокат Никиты Белых: «Со вчерашнего дня мой подзащитный находится в больнице СИЗО „Матросская Тишина“, где с ним занимаются врачи. Проводятся осмотры, берутся анализы, ему уже назначили какие-то лекарства».
Защитник не уточнил, сколько времени Белых проведет в больнице. По словам Грохотова, об этом станет известно после уточнения диагноза.
Напомним, ранее экс-губернатору понадобилась помощь медиков прямо во время заседания суда. У Белых поднялось давление, и ему пришлось вызвать скорую. До этого Белых не раз жаловался на свое здоровье.
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