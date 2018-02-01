Суд признал виновным экс-губернатора Кировской области Белых в получении взяток

Пресненский суд Москвы признал виновным в получении взяток бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых.
Суд начал оглашение приговора с заявления о признании доказанности обвинений в адрес Белых. Наказание будет озвучено в заключительной части судебного акта, передает ТАСС.
Татьяна Васюченко, судья: «Суд установил вину Белых в получении взятки».
Напомним, Никиту Белых задержали в одном из московских ресторанов при получении крупной взятки. По версии следствия, в 2012–2016 годах он лично и через посредников получил взятки на общую сумму 600 тысяч евро.
Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности губернатора в связи с утратой доверия. Сторона обвинения попросила для него 10 лет в колонии строгого режима и штраф в размере 100 млн рублей.
Татьяна Васюченко, судья: «Суд установил вину Белых в получении взятки».
Напомним, Никиту Белых задержали в одном из московских ресторанов при получении крупной взятки. По версии следствия, в 2012–2016 годах он лично и через посредников получил взятки на общую сумму 600 тысяч евро.
Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности губернатора в связи с утратой доверия. Сторона обвинения попросила для него 10 лет в колонии строгого режима и штраф в размере 100 млн рублей.
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