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    Суд признал виновным экс-губернатора Кировской области Белых в получении взяток. взятки, губернаторы, Кировская область, коррупция, Москва, приговоры, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСуд признал виновным экс-губернатора Кировской области Белых в получении взяток

    Суд признал виновным экс-губернатора Кировской области Белых в получении взяток

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев
    Суд признал виновным <nobr>экс-губернатора</nobr> Кировской области Белых в получении взяток

    Суд признал виновным экс-губернатора Кировской области Белых в получении взяток

    Суд признал виновным <nobr>экс-губернатора</nobr> Кировской области Белых в получении взяток
    • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев

      • Пресненский суд Москвы признал виновным в получении взяток бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых.

      Суд начал оглашение приговора с заявления о признании доказанности обвинений в адрес Белых. Наказание будет озвучено в заключительной части судебного акта, передает ТАСС.

      Татьяна Васюченко, судья: «Суд установил вину Белых в получении взятки».

      Напомним, Никиту Белых задержали в одном из московских ресторанов при получении крупной взятки. По версии следствия, в 2012–2016 годах он лично и через посредников получил взятки на общую сумму 600 тысяч евро.

      смотретьВ Пресненском суде Москвы оглашают приговор экс-губернатору Кировской области Никите Белых
      В Пресненском суде Москвы оглашают приговор экс-губернатору Кировской области Никите Белых
      Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности губернатора в связи с утратой доверия. Сторона обвинения попросила для него 10 лет в колонии строгого режима и штраф в размере 100 млн рублей.

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