Минфин США оправдался за скопированный из Forbes «кремлевский доклад»

Министерство финансов США после критики «кремлевского доклада» попыталось оправдаться за то, что он очень похож на рейтинг журнала Forbes.
Как заявил помощник министра финансов по связям с общественностью Тони Сэйег, обнародованная часть доклада была составлена на основании открытых источников, в том числе публикаций СМИ. Поэтому никого не должна удивлять содержащаяся в документе «копипаста», сообщает Bloomberg.
Более важной является секретная часть доклада. Она насчитывает «сотни страниц» и предусматривает введение санкций, добавил Сэйег.
Тони Сэйег: «Минфин дал понять, что мы намерены пресечь дестабилизирующую деятельность со стороны России».
По словам чиновника, эту часть доклада власти засекретили, чтобы не раскрывать активы, по которым будет нанесен санкционный удар. Кроме этого, они не хотели обнародовать информацию, добытую спецслужбами.
«Кремлевский доклад» на днях был представлен конгрессу США в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». В него вошли 114 высокопоставленных чиновников и глав госкорпораций, а также 96 крупных бизнесменов. Ранее в Минфине США заявили, что санкции против фигурирующих в списке лиц и организаций могут быть введены в ближайшие месяцы.
Более важной является секретная часть доклада. Она насчитывает «сотни страниц» и предусматривает введение санкций, добавил Сэйег.
Тони Сэйег: «Минфин дал понять, что мы намерены пресечь дестабилизирующую деятельность со стороны России».
По словам чиновника, эту часть доклада власти засекретили, чтобы не раскрывать активы, по которым будет нанесен санкционный удар. Кроме этого, они не хотели обнародовать информацию, добытую спецслужбами.
«Кремлевский доклад» на днях был представлен конгрессу США в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». В него вошли 114 высокопоставленных чиновников и глав госкорпораций, а также 96 крупных бизнесменов. Ранее в Минфине США заявили, что санкции против фигурирующих в списке лиц и организаций могут быть введены в ближайшие месяцы.
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