Резервный фонд России официально прекратил существование

Спустя 10 лет после создания свое существование прекратил Резервный фонд — из него шли деньги на покрытие дефицита бюджета России. Теперь роль подушки безопасности для бюджета будет выполнять Фонд национального благосостояния.
В 2008 году Стабилизационный фонд разделился на две части — Резервный и Фонд национального благосостояния. В обоих накапливались сверхдоходы страны от продажи нефти, но задачи у них были разные.
Резервный фонд отвечал за защиту бюджета — покрытие его дефицита, а Фонд национального благосостояния должен был финансировать пенсионную систему. Правда, на практике средства ФНБ расходовались на инфраструктурные проекты и помощь банкам.
За 10 лет своего существования Резервный фонд успел сыграть важнейшую роль в российской экономике два раза. Сначала после мирового кризиса 2008 года, когда его объем сократился почти в шесть раз — со 140 до 25 млрд долларов. Затем в 2015-м, когда деньги понадобились после резкого падения цен на черное золото.
На начало этого года Резервный фонд по факту уже исчез — его средства были израсходованы. Теперь все сверхдоходы от нефти будут стекаться в ФНБ.
Резервный фонд отвечал за защиту бюджета — покрытие его дефицита, а Фонд национального благосостояния должен был финансировать пенсионную систему. Правда, на практике средства ФНБ расходовались на инфраструктурные проекты и помощь банкам.
За 10 лет своего существования Резервный фонд успел сыграть важнейшую роль в российской экономике два раза. Сначала после мирового кризиса 2008 года, когда его объем сократился почти в шесть раз — со 140 до 25 млрд долларов. Затем в 2015-м, когда деньги понадобились после резкого падения цен на черное золото.
На начало этого года Резервный фонд по факту уже исчез — его средства были израсходованы. Теперь все сверхдоходы от нефти будут стекаться в ФНБ.
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