Минфин истратил последний триллион рублей из Резервного фонда

Минфин РФ в декабре 2017 года использовал последний триллион рублей из Резервного фонда, чтобы покрыть дефицит бюджета.
Министерство финансов РФ в декабре зачислило в федеральный бюджет остатки средств в Резервном фонде РФ, который с февраля должен прекратить свое существование. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Из сообщения Минфина РФ: «В декабре 2017 года… остатки средств Резервного фонда в иностранной валюте на счетах в Банке России (7,62 млрд. долларов США, 6,71 млрд. евро и 1,10 млрд. фунтов стерлингов) в полном объеме использованы на покрытие дефицита федерального бюджета. Данные средства в иностранной валюте реализованы за 1 000,42 млрд. рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета».
Напомним, 1 января 2018 года в силу вступило новое бюджетное правило, которое позволяет ограничить расходы бюджета за счет дополнительный нефтегазовых доходов. Доходы будут направляться в Фонд национального благосостояния, а Резервный фонд будет ликвидирован. Если до 1 февраля в Резервном фонде останутся средства, они должны быть переведены в ФНБ, однако еще в конце 2017 года глава Минфина Антон Силуанов заявил, что средства будут исчерпаны до этого времени, передает «Интерфакс».
Новое бюджетное правило будет действовать в полном объеме при формировании основных параметров бюджета на 2019 год. 2018 год будет переходным периодом. Ожидается, что дополнительные нефтегазовые доходы будут способствовать большей независимости курса рубля от цен на нефть.
Из сообщения Минфина РФ: «В декабре 2017 года… остатки средств Резервного фонда в иностранной валюте на счетах в Банке России (7,62 млрд. долларов США, 6,71 млрд. евро и 1,10 млрд. фунтов стерлингов) в полном объеме использованы на покрытие дефицита федерального бюджета. Данные средства в иностранной валюте реализованы за 1 000,42 млрд. рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета».
Напомним, 1 января 2018 года в силу вступило новое бюджетное правило, которое позволяет ограничить расходы бюджета за счет дополнительный нефтегазовых доходов. Доходы будут направляться в Фонд национального благосостояния, а Резервный фонд будет ликвидирован. Если до 1 февраля в Резервном фонде останутся средства, они должны быть переведены в ФНБ, однако еще в конце 2017 года глава Минфина Антон Силуанов заявил, что средства будут исчерпаны до этого времени, передает «Интерфакс».
Новое бюджетное правило будет действовать в полном объеме при формировании основных параметров бюджета на 2019 год. 2018 год будет переходным периодом. Ожидается, что дополнительные нефтегазовые доходы будут способствовать большей независимости курса рубля от цен на нефть.
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