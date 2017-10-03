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    Дефицит Пенсионного фонда впервые покрыли из ФНБ. Пенсионный фонд, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДефицит Пенсионного фонда впервые покрыли из ФНБ

    Дефицит Пенсионного фонда впервые покрыли из ФНБ

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    Дефицит Пенсионного фонда впервые покрыли из ФНБ

    Дефицит Пенсионного фонда впервые покрыли из ФНБ

      Деньги из Фонда национального благосостояния впервые пошли на то, чтобы покрыть дефицит Пенсионного фонда.

      В Минфине сообщили, что в сентябре на это направили 164 млрд рублей. В итоге по состоянию на 1 октября в ФНБ находилась сумма в 4 трлн 210 млрд, в Резервном фонде — примерно 987 млрд.

      Когда эти фонды возникли в 2008 году после разделения Стабилизационного фонда, то предполагалось, что Резервный будет поддерживать бюджет и при необходимости и заделывать его дыры, а ФНБ будет поддерживать пенсионную систему. Но деньги из последнего шли и на антикризисную помощь банкам и проекты вроде модернизации Транссиба и БАМа.

      По плану, в следующем году Резервный фонд израсходуют полностью, и, скорее всего, власти снова объединят два существующих фонда в один.

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