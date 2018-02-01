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    В Пхёнчхане официально открылась Олимпийская деревня

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    • Фото: Reuters © 2018, Kim Hong-Ji
    В Пхёнчхане официально открылась Олимпийская деревня

    В Пхёнчхане официально открылась Олимпийская деревня

    В Пхёнчхане официально открылась Олимпийская деревня
  • Фото: Reuters © 2018, Kim Hong-Ji

    • В Пхёнчхане прошла церемония открытия Олимпийской деревни, в которой будут жить спортсмены, тренеры и другие члены делегаций.

    Над Олимпийской деревней подняли флаги участвующих в Играх стран, в том числе КНДР, а вот российский триколор на этой Олимпиаде под запретом.

    Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Олимпийская деревня в Пхёнчхане — одна из лучших, если не лучшая в истории Игр.

    Томас Бах: «Дорогие друзья, рад поприветствовать вас в олимпийской деревне, это сердце Олимпийских игр. Теперь мы можем сказать, что это одна из лучших, если не лучшая деревня в истории Олимпийских игр. Это не только место, где будут жить спортсмены, это место, где спортсмены могут почувствовать дух Олимпийских игр, найти друзей».





    Олимпийская деревня разбита на два кластера. Первый, расположенный в горах, примет 3500 человек: горнолыжников, биатлонистов, бобслеистов, саночников, скелетонистов, сноубордистов, фристайлистов и лыжников. Второй, вместимостью 2700 человек, находится на побережье и предназначен для хоккеистов, фигуристов, керлингистов, конькобежцев и шорт-трекистов.


    Первыми в деревню горного кластера заехали норвежцы, а в дома на побережье одними из первых заселились сборные Венгрии, Чехии и Новой Зеландии.

    Российские спортсмены в связи с лишением полномочий Олимпийского комитета России будут выступать на Играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом. Использовать российский триколор или символику ОКР на территории проведения Олимпиады категорически запрещено. МОК предписал «олимпийским атлетам из России» отказаться от любой формы публичной активности с использованием российских символов, в том числе в соцсетях. Вывешивать российский флаг в Олимпийской деревне спортсменам и их сопровождающим можно только в спальнях и закрытых помещениях и исключительно с предварительного одобрения МОК.

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