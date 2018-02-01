В Пхёнчхане официально открылась Олимпийская деревня

В Пхёнчхане прошла церемония открытия Олимпийской деревни, в которой будут жить спортсмены, тренеры и другие члены делегаций.
Над Олимпийской деревней подняли флаги участвующих в Играх стран, в том числе КНДР, а вот российский триколор на этой Олимпиаде под запретом.
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Олимпийская деревня в Пхёнчхане — одна из лучших, если не лучшая в истории Игр.
Томас Бах: «Дорогие друзья, рад поприветствовать вас в олимпийской деревне, это сердце Олимпийских игр. Теперь мы можем сказать, что это одна из лучших, если не лучшая деревня в истории Олимпийских игр. Это не только место, где будут жить спортсмены, это место, где спортсмены могут почувствовать дух Олимпийских игр, найти друзей».
Олимпийская деревня разбита на два кластера. Первый, расположенный в горах, примет 3500 человек: горнолыжников, биатлонистов, бобслеистов, саночников, скелетонистов, сноубордистов, фристайлистов и лыжников. Второй, вместимостью 2700 человек, находится на побережье и предназначен для хоккеистов, фигуристов, керлингистов, конькобежцев и шорт-трекистов.
Первыми в деревню горного кластера заехали норвежцы, а в дома на побережье одними из первых заселились сборные Венгрии, Чехии и Новой Зеландии.
Российские спортсмены в связи с лишением полномочий Олимпийского комитета России будут выступать на Играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом. Использовать российский триколор или символику ОКР на территории проведения Олимпиады категорически запрещено. МОК предписал «олимпийским атлетам из России» отказаться от любой формы публичной активности с использованием российских символов, в том числе в соцсетях. Вывешивать российский флаг в Олимпийской деревне спортсменам и их сопровождающим можно только в спальнях и закрытых помещениях и исключительно с предварительного одобрения МОК.
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Олимпийская деревня в Пхёнчхане — одна из лучших, если не лучшая в истории Игр.
Томас Бах: «Дорогие друзья, рад поприветствовать вас в олимпийской деревне, это сердце Олимпийских игр. Теперь мы можем сказать, что это одна из лучших, если не лучшая деревня в истории Олимпийских игр. Это не только место, где будут жить спортсмены, это место, где спортсмены могут почувствовать дух Олимпийских игр, найти друзей».
IOC President Bach on the Olympic Village «We can already say that this is one of the best, if not the best, Olympic Village we have ever seen for Olympic Winter Games.» @pyeongchang2018 @olympics pic.twitter.com/W8MHXxtfPS— IOC MEDIA (@iocmedia) February 1, 2018
IOC President Thomas Bach and a team of @pyeongchang2018 volunteers sharing Korean «finger hearts» ❤ in the Olympic Village #PyeongChang2018 #olympics pic.twitter.com/dwYZraHQle— IOC MEDIA (@iocmedia) February 1, 2018
Олимпийская деревня разбита на два кластера. Первый, расположенный в горах, примет 3500 человек: горнолыжников, биатлонистов, бобслеистов, саночников, скелетонистов, сноубордистов, фристайлистов и лыжников. Второй, вместимостью 2700 человек, находится на побережье и предназначен для хоккеистов, фигуристов, керлингистов, конькобежцев и шорт-трекистов.
(Olympics) Athletes’ villages in PyeongChang, Gangneung officially open https://t.co/9QxJlMeMqT— Yonhap News Agency (@YonhapNews) February 1, 2018
Первыми в деревню горного кластера заехали норвежцы, а в дома на побережье одними из первых заселились сборные Венгрии, Чехии и Новой Зеландии.
Российские спортсмены в связи с лишением полномочий Олимпийского комитета России будут выступать на Играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом. Использовать российский триколор или символику ОКР на территории проведения Олимпиады категорически запрещено. МОК предписал «олимпийским атлетам из России» отказаться от любой формы публичной активности с использованием российских символов, в том числе в соцсетях. Вывешивать российский флаг в Олимпийской деревне спортсменам и их сопровождающим можно только в спальнях и закрытых помещениях и исключительно с предварительного одобрения МОК.
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