ЦИК завершил прием подписей для регистрации кандидатов на выборах президента

Центризбирком завершил прием подписей в поддержку кандидатов на президентских выборах. В 18:00 истек срок, когда можно было сдать документы. В последний день в ЦИК успели привезти подписные листы еще несколько участников предвыборной кампании.
Телеведущая Ксения Собчак, которую выдвинула партия «Гражданская инициатива», рассказала, что ее штабу удалось собрать более 130 тысяч подписей, для которых потребовалось 24 контейнера.
Ксения Собчак: «Наша задача была сделать проверку подписей максимально прозрачной. Для этого мы просили наблюдателей различных организаций участвовать в процессе подписей, а также приглашали людей из штабов наших конкурентов, других кандидатов».
Другой кандидат Максим Сурайкин, представляющий «Коммунистов России», передал в ЦИК девять больших красных коробок. По его словам, подписи собирали во всех регионах.
Максим Сурайкин: «Мы очень по-боевому, по-сталински интенсивно провели сбор подписей, и даже когда уже начали завершать его, штабы попросили продолжать, потому что люди шли и шли. Люди истосковались по социализму, по советской заботливой власти, по возрождению Советского Союза».
А вот кандидат от КПРФ Павел Грудинин сегодняшний день провел в Башкирии. Во время встречи с избирателями в Уфе он представил свою программу — «20 шагов к достойной жизни». А началась эта поездка с визита на мясокомбинат в городе Туймазы. Грудинин поинтересовался у рабочих, довольны ли они зарплатой и не обижает ли их начальство.
Григорий Явлинский сегодня в Псковской области встречался с руководством торгово-промышленной палаты региона. Лидер «Яблока» заявил, что готов к любым дебатам с оппонентами, и рассказал, какой представляет экономику страны.
Григорий Явлинский: «Нужно две вещи. Вот мне пришла в голову „история с таксистом“ — нужен исправный автомобиль, то есть работающая экономическая система, и нормальный, профессиональный хорошо мотивированный водитель этой машины, и все будет работать».
До 18:00 сегодня имели шанс попасть в бюллетень для голосования 14 человек — это два самовыдвиженца и 12 претендентов от партий. Уже зарегистрированы два кандидата — Павел Грудинин и Владимир Жириновский. Подписи на этой неделе успели сдать всего шесть человек. Теперь автографы в подписных листах будут изучать почерковеды.
А не смогли преодолеть стадию сбора подписей шесть человек — бизнесвумен Эльвира Агурбаш, крановщица Наталья Лисицына, бизнес-тренер Михаил Козлов, изобретатель Владимир Михайлов, детская правозащитница Ирина Волынец и общественный деятель Станислав Полищук.
Таким образом, продолжить президентскую гонку смогут только восемь человек, если, конечно, во время экспертизы подписей к кому-нибудь из них у Центризбиркома не возникнут претензии.
Ксения Собчак: «Наша задача была сделать проверку подписей максимально прозрачной. Для этого мы просили наблюдателей различных организаций участвовать в процессе подписей, а также приглашали людей из штабов наших конкурентов, других кандидатов».
Другой кандидат Максим Сурайкин, представляющий «Коммунистов России», передал в ЦИК девять больших красных коробок. По его словам, подписи собирали во всех регионах.
Максим Сурайкин: «Мы очень по-боевому, по-сталински интенсивно провели сбор подписей, и даже когда уже начали завершать его, штабы попросили продолжать, потому что люди шли и шли. Люди истосковались по социализму, по советской заботливой власти, по возрождению Советского Союза».
А вот кандидат от КПРФ Павел Грудинин сегодняшний день провел в Башкирии. Во время встречи с избирателями в Уфе он представил свою программу — «20 шагов к достойной жизни». А началась эта поездка с визита на мясокомбинат в городе Туймазы. Грудинин поинтересовался у рабочих, довольны ли они зарплатой и не обижает ли их начальство.
Григорий Явлинский сегодня в Псковской области встречался с руководством торгово-промышленной палаты региона. Лидер «Яблока» заявил, что готов к любым дебатам с оппонентами, и рассказал, какой представляет экономику страны.
Григорий Явлинский: «Нужно две вещи. Вот мне пришла в голову „история с таксистом“ — нужен исправный автомобиль, то есть работающая экономическая система, и нормальный, профессиональный хорошо мотивированный водитель этой машины, и все будет работать».
До 18:00 сегодня имели шанс попасть в бюллетень для голосования 14 человек — это два самовыдвиженца и 12 претендентов от партий. Уже зарегистрированы два кандидата — Павел Грудинин и Владимир Жириновский. Подписи на этой неделе успели сдать всего шесть человек. Теперь автографы в подписных листах будут изучать почерковеды.
А не смогли преодолеть стадию сбора подписей шесть человек — бизнесвумен Эльвира Агурбаш, крановщица Наталья Лисицына, бизнес-тренер Михаил Козлов, изобретатель Владимир Михайлов, детская правозащитница Ирина Волынец и общественный деятель Станислав Полищук.
Таким образом, продолжить президентскую гонку смогут только восемь человек, если, конечно, во время экспертизы подписей к кому-нибудь из них у Центризбиркома не возникнут претензии.
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