В ЦИК представили подписи для регистрации Собчак на президентских выборах

Ксения Собчак, которая баллотируется на выборах главы государства от партии «Гражданская платформа», представила в Центризбирком документы и подписи избирателей для регистрации в качестве кандидата.
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Пресс-служба штаба Собчак сообщила, что в ее поддержку было собрано 130 тысяч подписей. Сегодня в 18:00 по Москве ЦИК завершит прием документов и подписей от кандидатов. Только те, кто пройдут регистрацию, попадут в избирательный бюллетень. Представители избирательного штаба Собак принесли в ЦИК 24 контейнера с подписными листами.
Представители Собчак принесли кроме необходимых 105 тысяч подписей дополнительно еще 3000 подписных листов. Об этом заявил руководитель региональных штабов Собчак Тимур Валеев, передает «Интерфакс».
Между тем психолог и бизнес-тренер Михаил Козлов, который выдвинут на выборы президента от «Партии социальной защиты», вместо подписей избирателей принес в ЦИК пять коробок, завернутых в подарочную бумагу и перевязанных красными бантами. В них оказались чистые листы бумаги. Таким образом, он выбыл из президентской гонки.
29 января документы для регистрации и около 315 тысяч подписей в ЦИК представили сотрудники избирательного штаба Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. А накануне документы и подписи подали выдвинутый партией «Яблоко» Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен и председатель «Партии Роста» Борис Титов, а также лидер «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин, освобожденные от необходимости сбора подписей, уже прошли регистрацию.
Представители Собчак принесли кроме необходимых 105 тысяч подписей дополнительно еще 3000 подписных листов. Об этом заявил руководитель региональных штабов Собчак Тимур Валеев, передает «Интерфакс».
Между тем психолог и бизнес-тренер Михаил Козлов, который выдвинут на выборы президента от «Партии социальной защиты», вместо подписей избирателей принес в ЦИК пять коробок, завернутых в подарочную бумагу и перевязанных красными бантами. В них оказались чистые листы бумаги. Таким образом, он выбыл из президентской гонки.
29 января документы для регистрации и около 315 тысяч подписей в ЦИК представили сотрудники избирательного штаба Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. А накануне документы и подписи подали выдвинутый партией «Яблоко» Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен и председатель «Партии Роста» Борис Титов, а также лидер «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин, освобожденные от необходимости сбора подписей, уже прошли регистрацию.
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