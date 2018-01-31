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    В ЦИК представили подписи для регистрации Собчак на президентских выборах. выборы, Собчак Ксения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ ЦИК представили подписи для регистрации Собчак на президентских выборах

    В ЦИК представили подписи для регистрации Собчак на президентских выборах

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    В ЦИК представили подписи для регистрации Собчак на президентских выборах

    В ЦИК представили подписи для регистрации Собчак на президентских выборах

    В ЦИК представили подписи для регистрации Собчак на президентских выборах

      Ксения Собчак, которая баллотируется на выборах главы государства от партии «Гражданская платформа», представила в Центризбирком документы и подписи избирателей для регистрации в качестве кандидата.

      Пресс-служба штаба Собчак сообщила, что в ее поддержку было собрано 130 тысяч подписей. Сегодня в 18:00 по Москве ЦИК завершит прием документов и подписей от кандидатов. Только те, кто пройдут регистрацию, попадут в избирательный бюллетень. Представители избирательного штаба Собак принесли в ЦИК 24 контейнера с подписными листами.

      Представители Собчак принесли кроме необходимых 105 тысяч подписей дополнительно еще 3000 подписных листов. Об этом заявил руководитель региональных штабов Собчак Тимур Валеев, передает «Интерфакс».

      Между тем психолог и бизнес-тренер Михаил Козлов, который выдвинут на выборы президента от «Партии социальной защиты», вместо подписей избирателей принес в ЦИК пять коробок, завернутых в подарочную бумагу и перевязанных красными бантами. В них оказались чистые листы бумаги. Таким образом, он выбыл из президентской гонки.

      смотретьЦИК завершает прием подписей в поддержку претендентов на участие в президентских выборах
      ЦИК завершает прием подписей в поддержку претендентов на участие в президентских выборах
      29 января документы для регистрации и около 315 тысяч подписей в ЦИК представили сотрудники избирательного штаба Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. А накануне документы и подписи подали выдвинутый партией «Яблоко» Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен и председатель «Партии Роста» Борис Титов, а также лидер «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин.

      Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин, освобожденные от необходимости сбора подписей, уже прошли регистрацию.

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