Последняя статья журналиста <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Последняя статья журналиста 16+
    •  
    Жириновский провел урок в московской школе и пообещал прийти в детсад. выборы, дети и подростки, Жириновский, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖириновский провел урок в московской школе и пообещал прийти в детсад

    Жириновский провел урок в московской школе и пообещал прийти в детсад

    комментировать
    Жириновский провел урок в московской школе и пообещал прийти в детсад

    Жириновский провел урок в московской школе и пообещал прийти в детсад

    Жириновский провел урок в московской школе и пообещал прийти в детсад

      Предвыборная кампания лидера ЛДПР в полном разгаре. Сегодня он провел урок по обществознанию для старшеклассников в одной из московских школ.

      Жириновский говорил преимущественно об общечеловеческом. Так, он призвал школьников не стесняться высказывать самостоятельные суждения о чем бы то ни было, иметь активную жизненную позицию и ценить красоту природы, особенно сегодня, когда в Москве выпало так много снега.

      Владимир Жириновский: «Избиратель есть везде, в следующий понедельник я в детский сад приду! Они имеют родителей! Шестилетки поймут, я пришел лет пять назад, спрашиваю: как моя фамилия? Назвал ребенок!»

      И сегодня в России начинают принимать документы от избирателей. Тех, кто намерен голосовать не по месту прописки. Чтобы получить прикрепление к любому участку, теперь достаточно подать заявление в территориальную избирательную комиссию, МФЦ или через портал Госуслуг. От открепительных удостоверений в 20 регионах отказались еще на предыдущих выборах, сейчас механизм будет применен по всей стране.

      Новости по теме

      Выборы-2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru