Жириновский провел урок в московской школе и пообещал прийти в детсад

Предвыборная кампания лидера ЛДПР в полном разгаре. Сегодня он провел урок по обществознанию для старшеклассников в одной из московских школ.

Жириновский говорил преимущественно об общечеловеческом. Так, он призвал школьников не стесняться высказывать самостоятельные суждения о чем бы то ни было, иметь активную жизненную позицию и ценить красоту природы, особенно сегодня, когда в Москве выпало так много снега.



Владимир Жириновский: «Избиратель есть везде, в следующий понедельник я в детский сад приду! Они имеют родителей! Шестилетки поймут, я пришел лет пять назад, спрашиваю: как моя фамилия? Назвал ребенок!»



И сегодня в России начинают принимать документы от избирателей. Тех, кто намерен голосовать не по месту прописки. Чтобы получить прикрепление к любому участку, теперь достаточно подать заявление в территориальную избирательную комиссию, МФЦ или через портал Госуслуг. От открепительных удостоверений в 20 регионах отказались еще на предыдущих выборах, сейчас механизм будет применен по всей стране.