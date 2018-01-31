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    В Кремле отметили непредсказуемость властей США из-за «кремлевского доклада»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин
    В Кремле отметили непредсказуемость властей США <nobr>из-за</nobr> «кремлевского доклада»

    В Кремле отметили непредсказуемость властей США из-за «кремлевского доклада»

    В Кремле отметили непредсказуемость властей США <nobr>из-за</nobr> «кремлевского доклада»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин

    • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве расценивают «кремлевский доклад» как враждебный акт со стороны Вашингтона.

    Песков отметил непредсказуемость американских властей на фоне дискуссий о санкционной направленности «кремлевского доклада». Он также прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что этот документ перед публикацией был заменен. По словам пресс-секретаря президента, так называемый кремлевский список в любом случае расценивают в Москве как враждебный акт, передает «Интерфакс».

    Дмитрий Песков: «Совершенно неважно, кто там и что пытался поменять в этом списке, и в целом, наверное, не дело российской стороны заниматься такими догадками. Здесь однозначно только то, на что вчера обратил внимание президент, — это очевидно недружественный и скорее враждебный акт по отношению к нашей стране».

    смотретьТрамп в послании конгрессу назвал Россию и Китай главными конкурентами США
    Трамп в послании конгрессу назвал Россию и Китай главными конкурентами США
    Комментируя выступление Трампа на совместном заседании сената и палаты представителей конгресса, Песков высказал мнение, что слова «оттепель» и «перспектива оттепели» не подходят к нынешнему фону двусторонних российско-американских отношений.

    Напомним, что в послании конгрессу Дональд Трамп назвал Россию и Китай главными конкурентами США.

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