В Кремле отметили непредсказуемость властей США из-за «кремлевского доклада»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве расценивают «кремлевский доклад» как враждебный акт со стороны Вашингтона.
Песков отметил непредсказуемость американских властей на фоне дискуссий о санкционной направленности «кремлевского доклада». Он также прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что этот документ перед публикацией был заменен. По словам пресс-секретаря президента, так называемый кремлевский список в любом случае расценивают в Москве как враждебный акт, передает «Интерфакс».
Дмитрий Песков: «Совершенно неважно, кто там и что пытался поменять в этом списке, и в целом, наверное, не дело российской стороны заниматься такими догадками. Здесь однозначно только то, на что вчера обратил внимание президент, — это очевидно недружественный и скорее враждебный акт по отношению к нашей стране».
Комментируя выступление Трампа на совместном заседании сената и палаты представителей конгресса, Песков высказал мнение, что слова «оттепель» и «перспектива оттепели» не подходят к нынешнему фону двусторонних российско-американских отношений.
Напомним, что в послании конгрессу Дональд Трамп назвал Россию и Китай главными конкурентами США.
Дмитрий Песков: «Совершенно неважно, кто там и что пытался поменять в этом списке, и в целом, наверное, не дело российской стороны заниматься такими догадками. Здесь однозначно только то, на что вчера обратил внимание президент, — это очевидно недружественный и скорее враждебный акт по отношению к нашей стране».
Комментируя выступление Трампа на совместном заседании сената и палаты представителей конгресса, Песков высказал мнение, что слова «оттепель» и «перспектива оттепели» не подходят к нынешнему фону двусторонних российско-американских отношений.
Напомним, что в послании конгрессу Дональд Трамп назвал Россию и Китай главными конкурентами США.
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