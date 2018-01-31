Трамп в послании конгрессу назвал Россию и Китай главными конкурентами США

Президент США Дональд Трамп обратился с ежегодным посланием конгрессу «О положении страны».
Дела Америки, по словам главы Белого дома, обстоят неплохо. Трамп пояснил, что для США закончена эра экономической капитуляции, и предложил строго следовать его правилам торговли. Под этим Трамп подразумевает разрыв невыгодных для США сделок и заключение новых, которые будут защищать американскую рабочую силу и интеллектуальную собственность.
Трамп говорил и об успешности своей миграционной политики, которая, по его словам, перекроет доступ в США преступным элементам.
Основными угрозами для страны президент назвал терроризм и КНДР, а главными конкурентами — Россию и Китай.
Дональд Трамп, президент США: «Во всем мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группами и такими соперниками, как Китай и Россия, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям. В ответ на эту ужасную опасность, мы знаем, что слабость — это кратчайший путь к конфликту. А непревзойденная сила — самое короткое средство для нашей настоящей и великой защиты. Я прошу конгресс прекратить опасное сокращение военного бюджета и полностью профинансировать наши прекрасные вооруженные силы».
Говоря о внешней политике, Дональд Трамп вспомнил, что в прошлом месяце признал Иерусалим столицей Израиля, но это решение не поддержали в ООН. Поэтому президент США призвал конгресс принять закон, согласно которому американские доллары, направленные на иностранную помощь, всегда служили бы американским интересам и шли только друзьям Америки.
Внимание прессы было приковано не только к речи Трампа, но и к его отношениям с женой. Супруги не появлялись на публике вместе с начала года. Репортеры заметили, что и сегодня Меланья Трамп прибыла в конгресс отдельно от мужа, в другом автомобиле, нарушив тем самым традиции. В Белом доме отметили, что так она хотела уделить больше внимания своим гостям.
Трамп говорил и об успешности своей миграционной политики, которая, по его словам, перекроет доступ в США преступным элементам.
Основными угрозами для страны президент назвал терроризм и КНДР, а главными конкурентами — Россию и Китай.
Дональд Трамп, президент США: «Во всем мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группами и такими соперниками, как Китай и Россия, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям. В ответ на эту ужасную опасность, мы знаем, что слабость — это кратчайший путь к конфликту. А непревзойденная сила — самое короткое средство для нашей настоящей и великой защиты. Я прошу конгресс прекратить опасное сокращение военного бюджета и полностью профинансировать наши прекрасные вооруженные силы».
Говоря о внешней политике, Дональд Трамп вспомнил, что в прошлом месяце признал Иерусалим столицей Израиля, но это решение не поддержали в ООН. Поэтому президент США призвал конгресс принять закон, согласно которому американские доллары, направленные на иностранную помощь, всегда служили бы американским интересам и шли только друзьям Америки.
Внимание прессы было приковано не только к речи Трампа, но и к его отношениям с женой. Супруги не появлялись на публике вместе с начала года. Репортеры заметили, что и сегодня Меланья Трамп прибыла в конгресс отдельно от мужа, в другом автомобиле, нарушив тем самым традиции. В Белом доме отметили, что так она хотела уделить больше внимания своим гостям.
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