Объявлен состав жюри второго сезона «Ты супер!»

Второй сезон международного вокального проекта «Ты супер!», проводимого НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik, стартует 10 февраля. Сегодня стали известны имена всех судей конкурса.
Жюри проекта «Ты супер!» предстоит принимать нелегкие решения. Ранее стало известно, что одно из судейских кресел займет певец Сергей Лазарев. А имена еще троих членов звездного жюри сегодня объявил генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн — ими стали Виктор Дробыш, Игорь Крутой и Юлианна Караулова.
По словам Тимура Вайнштейна, Виктор Дробыш, который занимал судейское кресло и в первом сезоне, был самым любимым членом жюри для участников и даже получил от них прозвище — Дядя Витя.
Виктор Дробыш: «Перед стартом второго сезона я хотел бы пожелать всем членам жюри и себе набраться мужества и стараться быть объективными, несмотря ни на что. Первый сезон раскрыл потенциал проекта, но теперь вместе с участниками мы должны взять новую профессиональную высоту. Мне хочется чаще участвовать в репетициях, больше отвечать за уровень подготовки детей и видеть, как раскрываются таланты наших конкурсантов».
Также в судейский состав вошел Игорь Крутой, чье участие в проекте «Ты супер!» было значительным с самого начала. Музыкальный продюсер и композитор Игорь Крутой планировал принимать участие еще в первом сезоне, но ввиду личных обстоятельств смог присоединиться к жюри только во втором.
Игорь Крутой: «С нетерпением жду старта, потому что как продюсер всегда рад встрече с талантливыми артистами. Первый сезон поднял планку высоко — проект стал уникальным событием, думаю, в нашей стране не найдется ни одного человека, который бы остался равнодушным к участникам. Конкурс „Ты супер!“ зажег новые имена на нашей сцене: после финальных титров в судьбах этих детей случились большие профессиональные победы. Я пригласил ребят выступить на фестивалях „Детская Новая волна“ и „Добрая волна“, а также принять участие в отборочном конкурсе „Детского Евровидения“ и был рад увидеть готовых, ярких артистов, с которыми работать — одно удовольствие».
Вайнштейн рассказал, что среди детей провели опрос, кого они хотели бы видеть в составе жюри. И, согласно опросу, Юлианна Караулова оказалась в тройке лидеров.
Юлианна Караулова: «С участниками первого сезона „Ты супер!“ я познакомилась на съемках новогоднего шоу телеканала НТВ „Супер Новый Год“, встреча с молодыми коллегами по сцене подарила настоящее удовольствие. Уверена, что каждый конкурсант „Ты супер!“ найдет на проекте именно то, что важней всего для него».
Также среди тех, с кем мечтали познакомиться дети, на высокой позиции оказался Сергей Лазарев.
Сергей Лазарев прилетит в Москву к первому съемочному дню. Он направил видеобращение, в котором рассказал, как важно для него стать частью проекта и поделиться своим опытом с детьми.
Сергей Лазарев: «Это не первый мой телевизионный проект, но проект удивительный и особенный. У меня самого тоже было совсем небогатое детство, но желание заниматься тем, чем я занимаюсь, оказалось сильнее обстоятельств. Благодаря этому проекту сотни детей, оставшихся без попечения родителей, поверят в себя и поймут, что талант намного важнее денег и связей, и начнут бороться за свою мечту!»
Тимур Вайнштейн: «Самое главное, для чего мы это придумали и затеяли, — дать детям шанс со сложной судьбой проявить себя. Чтобы у них был этот шаг, чтобы они поняли, чем хотят в профессиональном плане заниматься».
Вайнштейн отметил, что дети, участвовавшие в первом сезоне «Ты супер!», значительно изменились за минувший год. По его словам, теперь у них «горят глаза, они понимают, чем хотят заниматься», многие из них поступили в профессиональные вокальные училища. Вайнштейн подчеркнул, что «Ты супер!» — не просто конкурс, ведь его создателей волнует дальнейшая судьба участников. В частности, полуфиналисты получают стипендии, кроме того, детям помогают реализовать свои новые планы.
Тимур Вайнштейн: «„Ты супер!“ доказал, что у таланта нет границ, а федеральным каналам не стоит опасаться социальных историй в прайме. Задумывая этот конкурс, мы надеялись, что проект даст детям „путевку в жизнь“, ведь у большинства из них даже не было минимального музыкального образования. И мы уже видим первые результаты: почти все финалисты в прошлом году приняли участие в различных музыкальных детских конкурсах, в том числе и международных, несколько участников поступили или планируют поступить в музыкальные училища. И, конечно, мы стараемся их максимально привлекать в проекты НТВ. Так, 66 детей приняли участие в „Супер Новом году“, а впереди еще мюзикл „Республика Шкид“, в котором смогут принять участие и вокалисты из второго сезона».
Во втором сезоне примут участие 82 ребенка в возрасте от 8 до 18 лет из 13 стран. Они уже заехали на базу проекта. Конкурс расширяет границы, в этот раз в проекте участвуют дети не только из СНГ, среди участников — мальчик из Германии и девочка из Сирии.
Тимур Вайнштейн: «Замечательные дети, уверен, они покорят наших зрителей. Мы очень надеемся, что среди них, как и в первом сезоне, много звезд».
«Ты супер!» — уникальный вокальный проект, который помогает раскрыть свои таланты детям, оставшимся без попечения родителей. Ведущим шоу, как и в прошлом году, стал Вадим Такменёв. Он обратился со словами благодарности к министерству образования и главе ведомства Ольге Васильевой за поддержку проекта.
Смотрите премьеру второго сезона «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru 10 февраля в 20:00.
По словам Тимура Вайнштейна, Виктор Дробыш, который занимал судейское кресло и в первом сезоне, был самым любимым членом жюри для участников и даже получил от них прозвище — Дядя Витя.
Виктор Дробыш: «Перед стартом второго сезона я хотел бы пожелать всем членам жюри и себе набраться мужества и стараться быть объективными, несмотря ни на что. Первый сезон раскрыл потенциал проекта, но теперь вместе с участниками мы должны взять новую профессиональную высоту. Мне хочется чаще участвовать в репетициях, больше отвечать за уровень подготовки детей и видеть, как раскрываются таланты наших конкурсантов».
Также в судейский состав вошел Игорь Крутой, чье участие в проекте «Ты супер!» было значительным с самого начала. Музыкальный продюсер и композитор Игорь Крутой планировал принимать участие еще в первом сезоне, но ввиду личных обстоятельств смог присоединиться к жюри только во втором.
Игорь Крутой: «С нетерпением жду старта, потому что как продюсер всегда рад встрече с талантливыми артистами. Первый сезон поднял планку высоко — проект стал уникальным событием, думаю, в нашей стране не найдется ни одного человека, который бы остался равнодушным к участникам. Конкурс „Ты супер!“ зажег новые имена на нашей сцене: после финальных титров в судьбах этих детей случились большие профессиональные победы. Я пригласил ребят выступить на фестивалях „Детская Новая волна“ и „Добрая волна“, а также принять участие в отборочном конкурсе „Детского Евровидения“ и был рад увидеть готовых, ярких артистов, с которыми работать — одно удовольствие».
Вайнштейн рассказал, что среди детей провели опрос, кого они хотели бы видеть в составе жюри. И, согласно опросу, Юлианна Караулова оказалась в тройке лидеров.
Юлианна Караулова: «С участниками первого сезона „Ты супер!“ я познакомилась на съемках новогоднего шоу телеканала НТВ „Супер Новый Год“, встреча с молодыми коллегами по сцене подарила настоящее удовольствие. Уверена, что каждый конкурсант „Ты супер!“ найдет на проекте именно то, что важней всего для него».
Также среди тех, с кем мечтали познакомиться дети, на высокой позиции оказался Сергей Лазарев.
Сергей Лазарев прилетит в Москву к первому съемочному дню. Он направил видеобращение, в котором рассказал, как важно для него стать частью проекта и поделиться своим опытом с детьми.
Сергей Лазарев: «Это не первый мой телевизионный проект, но проект удивительный и особенный. У меня самого тоже было совсем небогатое детство, но желание заниматься тем, чем я занимаюсь, оказалось сильнее обстоятельств. Благодаря этому проекту сотни детей, оставшихся без попечения родителей, поверят в себя и поймут, что талант намного важнее денег и связей, и начнут бороться за свою мечту!»
Тимур Вайнштейн: «Самое главное, для чего мы это придумали и затеяли, — дать детям шанс со сложной судьбой проявить себя. Чтобы у них был этот шаг, чтобы они поняли, чем хотят в профессиональном плане заниматься».
Вайнштейн отметил, что дети, участвовавшие в первом сезоне «Ты супер!», значительно изменились за минувший год. По его словам, теперь у них «горят глаза, они понимают, чем хотят заниматься», многие из них поступили в профессиональные вокальные училища. Вайнштейн подчеркнул, что «Ты супер!» — не просто конкурс, ведь его создателей волнует дальнейшая судьба участников. В частности, полуфиналисты получают стипендии, кроме того, детям помогают реализовать свои новые планы.
Тимур Вайнштейн: «„Ты супер!“ доказал, что у таланта нет границ, а федеральным каналам не стоит опасаться социальных историй в прайме. Задумывая этот конкурс, мы надеялись, что проект даст детям „путевку в жизнь“, ведь у большинства из них даже не было минимального музыкального образования. И мы уже видим первые результаты: почти все финалисты в прошлом году приняли участие в различных музыкальных детских конкурсах, в том числе и международных, несколько участников поступили или планируют поступить в музыкальные училища. И, конечно, мы стараемся их максимально привлекать в проекты НТВ. Так, 66 детей приняли участие в „Супер Новом году“, а впереди еще мюзикл „Республика Шкид“, в котором смогут принять участие и вокалисты из второго сезона».
Во втором сезоне примут участие 82 ребенка в возрасте от 8 до 18 лет из 13 стран. Они уже заехали на базу проекта. Конкурс расширяет границы, в этот раз в проекте участвуют дети не только из СНГ, среди участников — мальчик из Германии и девочка из Сирии.
Тимур Вайнштейн: «Замечательные дети, уверен, они покорят наших зрителей. Мы очень надеемся, что среди них, как и в первом сезоне, много звезд».
«Ты супер!» — уникальный вокальный проект, который помогает раскрыть свои таланты детям, оставшимся без попечения родителей. Ведущим шоу, как и в прошлом году, стал Вадим Такменёв. Он обратился со словами благодарности к министерству образования и главе ведомства Ольге Васильевой за поддержку проекта.
Смотрите премьеру второго сезона «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru 10 февраля в 20:00.
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