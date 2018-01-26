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    Сергей Лазарев станет одним из четырех судей во втором сезоне «Ты супер!» на НТВ

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    Сергей Лазарев станет одним из четырех судей во втором сезоне «Ты супер!» на НТВ

    Сергей Лазарев станет одним из четырех судей во втором сезоне «Ты супер!» на НТВ

    Сергей Лазарев станет одним из четырех судей во втором сезоне «Ты супер!» на НТВ

    В феврале 2018 года на телеканале НТВ состоится долгожданная премьера второго сезона международного детского конкурса «Ты супер!». Состав звездной четверки жюри в этом сезоне изменится — одним из судей станет Сергей Лазарев.

    Популярный исполнитель Сергей Лазарев стал победителем зрительского голосования «Евровидения-2016» и имеет опыт работы в вокальных шоу — был преподавателем по вокалу проекта «Хочу к Меладзе» на НТВ. Кстати, команда, которую тренировал Лазарев, одержала победу в шоу.

    Сергей Лазарев: «Да, это правда — я займу одно из кресел жюри во втором сезоне проекта „Ты супер!“. Еще в декабре, на съемках новогодней программы НТВ, я познакомился с ребятами — участниками первого сезона шоу. Меня поразил их недетский профессионализм, желание быть на сцене и реализовать свой вокальный талант. С Настей Симогановой, одной из финалисток первого сезона, мы исполнили мою песню „Сдавайся“ — она настоящая артистка, уверен, у нее впереди большое будущее. Под Новый год поступило предложение от телеканала НТВ стать частью истории проекта „Ты супер!“, и я согласился. Ведь это не просто вокальный конкурс, это проект о том, как сбываются мечты детей с непростой судьбой».

    Кто еще станет членом жюри второго сезона шоу «Ты супер!», станет известно совсем скоро.

    смотретьВторой сезон невероятного шоу «Ты супер!» — скоро на НТВ
    Второй сезон невероятного шоу «Ты супер!» — скоро на НТВ
    Уникальный вокальный проект «Ты супер!» поможет реализоваться в творчестве детям со сложными судьбами. У всех участников есть опыт преодоления тяжелых жизненных ситуаций. Теперь им предстоит доказать себе и зрителям, что стать звездой лишь благодаря таланту вполне реально. «Ты супер!» — проект о талантливых детях с невероятной судьбой.

    Международный конкурс «Ты супер!», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков мира и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.

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