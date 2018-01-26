Сергей Лазарев станет одним из четырех судей во втором сезоне «Ты супер!» на НТВ

В феврале 2018 года на телеканале НТВ состоится долгожданная премьера второго сезона международного детского конкурса «Ты супер!». Состав звездной четверки жюри в этом сезоне изменится — одним из судей станет Сергей Лазарев.
Популярный исполнитель Сергей Лазарев стал победителем зрительского голосования «Евровидения-2016» и имеет опыт работы в вокальных шоу — был преподавателем по вокалу проекта «Хочу к Меладзе» на НТВ. Кстати, команда, которую тренировал Лазарев, одержала победу в шоу.
Сергей Лазарев: «Да, это правда — я займу одно из кресел жюри во втором сезоне проекта „Ты супер!“. Еще в декабре, на съемках новогодней программы НТВ, я познакомился с ребятами — участниками первого сезона шоу. Меня поразил их недетский профессионализм, желание быть на сцене и реализовать свой вокальный талант. С Настей Симогановой, одной из финалисток первого сезона, мы исполнили мою песню „Сдавайся“ — она настоящая артистка, уверен, у нее впереди большое будущее. Под Новый год поступило предложение от телеканала НТВ стать частью истории проекта „Ты супер!“, и я согласился. Ведь это не просто вокальный конкурс, это проект о том, как сбываются мечты детей с непростой судьбой».
Кто еще станет членом жюри второго сезона шоу «Ты супер!», станет известно совсем скоро.
Уникальный вокальный проект «Ты супер!» поможет реализоваться в творчестве детям со сложными судьбами. У всех участников есть опыт преодоления тяжелых жизненных ситуаций. Теперь им предстоит доказать себе и зрителям, что стать звездой лишь благодаря таланту вполне реально. «Ты супер!» — проект о талантливых детях с невероятной судьбой.
Международный конкурс «Ты супер!», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков мира и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
Сергей Лазарев: «Да, это правда — я займу одно из кресел жюри во втором сезоне проекта „Ты супер!“. Еще в декабре, на съемках новогодней программы НТВ, я познакомился с ребятами — участниками первого сезона шоу. Меня поразил их недетский профессионализм, желание быть на сцене и реализовать свой вокальный талант. С Настей Симогановой, одной из финалисток первого сезона, мы исполнили мою песню „Сдавайся“ — она настоящая артистка, уверен, у нее впереди большое будущее. Под Новый год поступило предложение от телеканала НТВ стать частью истории проекта „Ты супер!“, и я согласился. Ведь это не просто вокальный конкурс, это проект о том, как сбываются мечты детей с непростой судьбой».
Кто еще станет членом жюри второго сезона шоу «Ты супер!», станет известно совсем скоро.
Уникальный вокальный проект «Ты супер!» поможет реализоваться в творчестве детям со сложными судьбами. У всех участников есть опыт преодоления тяжелых жизненных ситуаций. Теперь им предстоит доказать себе и зрителям, что стать звездой лишь благодаря таланту вполне реально. «Ты супер!» — проект о талантливых детях с невероятной судьбой.
Международный конкурс «Ты супер!», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков мира и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
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