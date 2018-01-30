Второй сезон «Ты супер!» стартует на НТВ 10 февраля

10 февраля на телеканале НТВ начнется показ нового сезона международного конкурса «Ты супер!». Этот уникальный вокальный проект помогает реализоваться в творчестве детям со сложными судьбами.
Как и в прошлом году, ведущим шоу станет Вадим Такменёв, а вот состав звездного жюри будет объявлен только на пресс-конференции, которая состоится 31 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня». НТВ.Ru будет вести прямую трансляцию мероприятия.
На прошлой неделе стало известно, что одно из судейских кресел займет Сергей Лазарев. Напомним, российский певец — победитель зрительского голосования «Евровидения-2016», он участвовал в проекте «Хочу к Меладзе» на НТВ в качестве наставника, и команда под руководством Лазарева одержала победу в шоу.
Имена остальных членов жюри второго сезона шоу «Ты супер!» станут известны 31 января.
Смотрите премьеру второго сезона шоу «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru 10 февраля в 20:00.
На прошлой неделе стало известно, что одно из судейских кресел займет Сергей Лазарев. Напомним, российский певец — победитель зрительского голосования «Евровидения-2016», он участвовал в проекте «Хочу к Меладзе» на НТВ в качестве наставника, и команда под руководством Лазарева одержала победу в шоу.
Имена остальных членов жюри второго сезона шоу «Ты супер!» станут известны 31 января.
Смотрите премьеру второго сезона шоу «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru 10 февраля в 20:00.
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