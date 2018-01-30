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31 января, 11:00
Пресс-конференция о втором сезоне проекта «Ты супер!»
31 января, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  
    Второй сезон «Ты супер!» стартует на НТВ 10 февраля. дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, НТВ, Ты супер, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВторой сезон «Ты супер!» стартует на НТВ 10 февраля

    Второй сезон «Ты супер!» стартует на НТВ 10 февраля

    1 комментарий
    Второй сезон «Ты супер!» стартует на НТВ 10 февраля

    Второй сезон «Ты супер!» стартует на НТВ 10 февраля

    Второй сезон «Ты супер!» стартует на НТВ 10 февраля

      10 февраля на телеканале НТВ начнется показ нового сезона международного конкурса «Ты супер!». Этот уникальный вокальный проект помогает реализоваться в творчестве детям со сложными судьбами.

      Как и в прошлом году, ведущим шоу станет Вадим Такменёв, а вот состав звездного жюри будет объявлен только на пресс-конференции, которая состоится 31 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня». НТВ.Ru будет вести прямую трансляцию мероприятия.

      На прошлой неделе стало известно, что одно из судейских кресел займет Сергей Лазарев. Напомним, российский певец — победитель зрительского голосования «Евровидения-2016», он участвовал в проекте «Хочу к Меладзе» на НТВ в качестве наставника, и команда под руководством Лазарева одержала победу в шоу.

      Имена остальных членов жюри второго сезона шоу «Ты супер!» станут известны 31 января.

      Смотрите премьеру второго сезона шоу «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru 10 февраля в 20:00.

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