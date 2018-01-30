Автобус снес ограждение у метро «Сходненская» в Москве

Возле станции метро «Сходненская» произошло ДТП. Автобус врезался в ограждение.
Авария произошла сегодня около 14:15 возле дома №1 на улице Героев Панфиловцев. Автобус 212-го маршрута протаранил дорожное ограждение.
В пресс-службе Мосгортранса заявили, что причиной ДТП стало неудовлетворительное состояние проезжей части. Никто из пассажиров не пострадал.
В ГИБДД устанавливают все детали ДТП. Правоохранители также подтвердили, что в результате аварии у метро «Сходненская» никто не пострадал, передает ТАСС.
Напомним, в Москве сегодня было объявлено экстренное предупреждение в связи с сильным снегопадом.
25 декабря минувшего года возле метро «Славянский бульвар» автобус въехал в подземный переход. Под колесами транспортного средства погибли четыре человека, более 10 пострадали. А 29 декабря на Сходненской улице автобус врезался в остановку, пострадали три человека.
В пресс-службе Мосгортранса заявили, что причиной ДТП стало неудовлетворительное состояние проезжей части. Никто из пассажиров не пострадал.
В ГИБДД устанавливают все детали ДТП. Правоохранители также подтвердили, что в результате аварии у метро «Сходненская» никто не пострадал, передает ТАСС.
Напомним, в Москве сегодня было объявлено экстренное предупреждение в связи с сильным снегопадом.
25 декабря минувшего года возле метро «Славянский бульвар» автобус въехал в подземный переход. Под колесами транспортного средства погибли четыре человека, более 10 пострадали. А 29 декабря на Сходненской улице автобус врезался в остановку, пострадали три человека.
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