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    Момент наезда автобуса на остановку в Москве попал на камеры видеонаблюдения

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    • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
    Момент наезда автобуса на остановку в Москве попал на камеры видеонаблюдения

    Момент наезда автобуса на остановку в Москве попал на камеры видеонаблюдения

    Момент наезда автобуса на остановку в Москве попал на камеры видеонаблюдения
  • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

    • Полиция установит обстоятельства наезда автобуса на остановку в районе метро «Сходненская» в Москве по камерам видеонаблюдения.

    Источник в экстренных службах столицы сообщил ТАСС, что полицейские изъяли записи с уличных камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент наезда автобуса на остановку. Эти кадры помогут правоохранительным органам восстановить истинную картину произошедшего.

    По предварительным данным, аварию с автобусом мог спровоцировать таксист на черной Daewoo. Водитель автобуса — 57-летний Судоуров Раджабали — сообщил, что его подрезала иномарка и он, пытаясь уйти от столкновения, влетел в остановку. Автобус также задел несколько припаркованных автомобилей.

    В столичном МВД отмечают, что таксист не пытался покинуть место аварии, он задержан и сейчас дает показания.

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    В результате ДТП пострадали три человека — двое мужчин и одна женщина, они находятся в удовлетворительном состоянии и состоянии средней степени тяжести. Их жизни ничто не угрожает. В Twitter столичного департамента транспорта сообщается, что все пострадавшие получат компенсацию.




    По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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    Напомним, что в начале недели возле станции метро «Славянский бульвар» в Москве автобус влетел в подземный переход. В результате 11 пешеходов пострадали, четверо погибли.

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