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    Блогер-экстремал испытал на себе силу удара Рук-Базук: видео. блогосфера, медицина, телевидение, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБлогер-экстремал испытал на себе силу удара Рук-Базук: видео

    Блогер-экстремал испытал на себе силу удара Рук-Базук: видео

    4 комментария
    • Фото: ДЕСТРОЙ! / youtube.com
    <nobr>Блогер-экстремал</nobr> испытал на себе силу удара <nobr>Рук-Базук</nobr>: видео

    Блогер-экстремал испытал на себе силу удара Рук-Базук: видео

    <nobr>Блогер-экстремал</nobr> испытал на себе силу удара <nobr>Рук-Базук</nobr>: видео
    • Фото: ДЕСТРОЙ! / youtube.com

      • Блогер-экстремал Александр Таппер решил подставить свое лицо под удар «надувного» качка Кирилла Терёшина, известного также как Руки-Базуки.

      На опубликованной в Сети видеозаписи Терёшин бьет блогера рукой в боксерской перчатке, однако этот удар, по мнению Таппера, оказывается недостаточно мощным. И тогда он просит Терёшина ударить еще раз — с максимальной силой. Вторая попытка оказывается более впечатляющей.

      Александр Таппер, блогер: «Второй удар был действительно сильным. Меня реально оглушило и у меня реально заболела голова».

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      Вместе с тем блогер отметил, что удар Терёшина, несмотря на устрашающие размеры его бицепсов, не идет ни в какое сравнение с поставленным ударом профессионального боксера.

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      Синтоловый качок Терёшин сделал себе ноги-базуки
      Отметим, что не так давно Кирилл Терёшин изменил свой имидж. Теперь он предстает перед публикой с выкрашенными в желтый цвет волосами и ярко напомаженными губами. А неделю назад в Сеть попала видеозапись, на которой «надувному» качку делают операцию: синтол в его руках меняют на импланты. Также импланты вставили Терёшину и в ноги.

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