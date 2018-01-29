Блогер-экстремал испытал на себе силу удара Рук-Базук: видео

Блогер-экстремал Александр Таппер решил подставить свое лицо под удар «надувного» качка Кирилла Терёшина, известного также как Руки-Базуки.
На опубликованной в Сети видеозаписи Терёшин бьет блогера рукой в боксерской перчатке, однако этот удар, по мнению Таппера, оказывается недостаточно мощным. И тогда он просит Терёшина ударить еще раз — с максимальной силой. Вторая попытка оказывается более впечатляющей.
Александр Таппер, блогер: «Второй удар был действительно сильным. Меня реально оглушило и у меня реально заболела голова».
Вместе с тем блогер отметил, что удар Терёшина, несмотря на устрашающие размеры его бицепсов, не идет ни в какое сравнение с поставленным ударом профессионального боксера.
Отметим, что не так давно Кирилл Терёшин изменил свой имидж. Теперь он предстает перед публикой с выкрашенными в желтый цвет волосами и ярко напомаженными губами. А неделю назад в Сеть попала видеозапись, на которой «надувному» качку делают операцию: синтол в его руках меняют на импланты. Также импланты вставили Терёшину и в ноги.
Александр Таппер, блогер: «Второй удар был действительно сильным. Меня реально оглушило и у меня реально заболела голова».
Вместе с тем блогер отметил, что удар Терёшина, несмотря на устрашающие размеры его бицепсов, не идет ни в какое сравнение с поставленным ударом профессионального боксера.
Отметим, что не так давно Кирилл Терёшин изменил свой имидж. Теперь он предстает перед публикой с выкрашенными в желтый цвет волосами и ярко напомаженными губами. А неделю назад в Сеть попала видеозапись, на которой «надувному» качку делают операцию: синтол в его руках меняют на импланты. Также импланты вставили Терёшину и в ноги.
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