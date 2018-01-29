Спасатели потеряли надежду найти живыми моряков с траулера «Восток»

Активная фаза поисков судна «Восток», пропавшего в Японском море, прекращена
из-за отсутствия надежды найти членов экипажа живыми.
Морской спасательно-координационный центр Владивостока сворачивает операцию по поискам членов экипажа рыболовного траулера «Восток», который пропал в Японском море, передает ТАСС.
Морской спасательно-координационный центр Владивостока: «Сегодня в 20:00 местного времени (13:00 мск) активная фаза поисков прекращена из-за отсутствия какой-либо разумной надежды найти людей живыми. Далее поиски будут осуществляться проходящими в этом районе судами».
Накануне к поискам рыболовов подключилась авиация — пропавший траулер с воздуха искали два самолета МЧС РФ Бе-200.
Напомним, в четверг, 25 января, рыболовное судно «Восток», на борту которого находились 20 моряков, подало сигнал бедствия. Была развернута спасательная операция, в ходе которой к настоящему времени нашли два плота без людей, два спасжилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, швартовую бухту и бытовой мусор.
По мнению экспертов, «Восток» мог затонуть из-за обледенения, которое смещает центр тяжести судна и нарушает его остойчивость.
Морской спасательно-координационный центр Владивостока: «Сегодня в 20:00 местного времени (13:00 мск) активная фаза поисков прекращена из-за отсутствия какой-либо разумной надежды найти людей живыми. Далее поиски будут осуществляться проходящими в этом районе судами».
Накануне к поискам рыболовов подключилась авиация — пропавший траулер с воздуха искали два самолета МЧС РФ Бе-200.
Напомним, в четверг, 25 января, рыболовное судно «Восток», на борту которого находились 20 моряков, подало сигнал бедствия. Была развернута спасательная операция, в ходе которой к настоящему времени нашли два плота без людей, два спасжилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, швартовую бухту и бытовой мусор.
По мнению экспертов, «Восток» мог затонуть из-за обледенения, которое смещает центр тяжести судна и нарушает его остойчивость.
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