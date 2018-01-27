На месте пропажи траулера «Восток» нашли два плота без людей

Спасатели подняли на борт корабля оба плота, обнаруженных в районе поиска пропавшего судна «Восток» в Японском море.
«Спасатели подняли второй флот. В нем людей нет», — сообщил «Интерфакс» представитель «ДВ-флот». Ранее спасатели осмотрели и подняли на борт первый пустой плот с рыболовецкого траулера. Он был полностью заполнен водой.
Собеседник агентства также отметил, что всего на судне «Восток» было четыре плота. Ранее в районе крушения нашли два спасжилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту.
Рыболовное судно «Восток», на борту которого находились 20 моряков, подало сигнал бедствия утром 25 января у южного побережья Приморья в Японском море. По мнению экспертов, судно могло затонуть из-за обледенения.
Как отмечает ТАСС, в первые два дня в районе поисков бушевал шторм, который сильно мешал работе спасателей. В субботу погода в Японском море начала улучшаться, и это облегчило поиски.
Собеседник агентства также отметил, что всего на судне «Восток» было четыре плота. Ранее в районе крушения нашли два спасжилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту.
Рыболовное судно «Восток», на борту которого находились 20 моряков, подало сигнал бедствия утром 25 января у южного побережья Приморья в Японском море. По мнению экспертов, судно могло затонуть из-за обледенения.
Как отмечает ТАСС, в первые два дня в районе поисков бушевал шторм, который сильно мешал работе спасателей. В субботу погода в Японском море начала улучшаться, и это облегчило поиски.
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