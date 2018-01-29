Названы первые версии пожара с 4 погибшими в подмосковном Красногорске

Причиной пожара в многоэтажке в подмосковном Красногорске, где погибли четыре человека, могло стать короткое замыкание. Рассматривается и еще одна версия — взрыв газового баллона.
Сейчас в квартире, где бушевало пламя, работают правоохранители. Они восстанавливают картину произошедшего и пытаются ответить на главный вопрос — что стало причиной трагедии. Искать ответы сыщикам придется уже в рамках уголовного дела, его возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности.
Число жертв пожара достигло четырех, это двое взрослых и двое детей. По словам соседей, первым из окна выпрыгнул глава семьи с двумя сыновьями, затем — его супруга и теща. Мужчина и подросток скончались в больнице, женщина погибла на месте. Еще одного ребенка нашли мертвым в квартире. Остальные члены семьи обратились к медикам.
Следователями назначены несколько экспертиз. Сыщики намерены допросить уцелевших членов семьи. На разговор с правоохранителями в ближайшее время отправятся и владельцы квартиры, которые, как выяснилось, сдавали жилплощадь в аренду.
Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области: «В ходе следствия установлено, что в данной квартире проживали девять уроженцев Таджикистана. Квартира им была предоставлена на правах аренды. Законность пребывания данных лиц на территории РФ проверяется».
По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Также рассматривается версия о взрыве баллона от газовой печи, на которой готовили еду. Очевидцы говорят, что незадолго до пожара слышали громкий хлопок.
Число жертв пожара достигло четырех, это двое взрослых и двое детей. По словам соседей, первым из окна выпрыгнул глава семьи с двумя сыновьями, затем — его супруга и теща. Мужчина и подросток скончались в больнице, женщина погибла на месте. Еще одного ребенка нашли мертвым в квартире. Остальные члены семьи обратились к медикам.
Следователями назначены несколько экспертиз. Сыщики намерены допросить уцелевших членов семьи. На разговор с правоохранителями в ближайшее время отправятся и владельцы квартиры, которые, как выяснилось, сдавали жилплощадь в аренду.
Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области: «В ходе следствия установлено, что в данной квартире проживали девять уроженцев Таджикистана. Квартира им была предоставлена на правах аренды. Законность пребывания данных лиц на территории РФ проверяется».
По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Также рассматривается версия о взрыве баллона от газовой печи, на которой готовили еду. Очевидцы говорят, что незадолго до пожара слышали громкий хлопок.
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