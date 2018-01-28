Прыжок из горящей квартиры в Красногорске сняли на видео

В Сети появилось шокирующее видео: на нем запечатлен человек, прыгающий с шестого этажа, спасаясь от пожара в подмосковной квартире.
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На кадрах видно, как мужчина свешивается с балкона квартиры, из которой вырываются языки пламени и клубы дыма. Спустя мгновение он отпускает руки и летит вниз.
Пожар в 22-этажном доме в подмосковном Красногорске по адресу улица Южная, 6 вспыхнул днем в воскресенье. Огонь охватил квартиру на шестом этаже. Согласно уточненным данным, которые приводят медики, погибли два человека: один мужчина скончался на месте, второй — в машине скорой помощи. Ранее сообщалось о трех погибших.
Еще трое — мужчина и двое детей — были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии. Они подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. По данным агентств, именно они прыгнули с шестого этажа во время пожара.
Возгорание произошло на площади 50 квадратных метров. С огнем боролись 13 единиц техники и 44 человека, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.
Пожар в 22-этажном доме в подмосковном Красногорске по адресу улица Южная, 6 вспыхнул днем в воскресенье. Огонь охватил квартиру на шестом этаже. Согласно уточненным данным, которые приводят медики, погибли два человека: один мужчина скончался на месте, второй — в машине скорой помощи. Ранее сообщалось о трех погибших.
Еще трое — мужчина и двое детей — были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии. Они подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. По данным агентств, именно они прыгнули с шестого этажа во время пожара.
Возгорание произошло на площади 50 квадратных метров. С огнем боролись 13 единиц техники и 44 человека, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.
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