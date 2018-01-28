Новые русские сенсации <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Новые русские сенсации 16+
    •  

    Растет число жертв пожара в Красногорске: на пепелище нашли тело ребенка

    1 комментарий
    • Фото: glavny.tv
    Растет число жертв пожара в Красногорске: на пепелище нашли тело ребенка

    Растет число жертв пожара в Красногорске: на пепелище нашли тело ребенка

    Растет число жертв пожара в Красногорске: на пепелище нашли тело ребенка
  • Фото: glavny.tv

    • В подмосковном Красногорске выясняют причины пожара, который унес жизни трех человек.

    Хозяйка квартиры надышалась угарным газом и погибла, ее муж с двумя детьми пытались спастись, выпрыгнули из окна и получили тяжелые увечья, еще один человек скончался в больнице, а при разборе завалов нашли еще одно тело.

    О третьей жертве агентству ТАСС сообщили в экстренных службах. В сгоревшей квартире, расположенной на 6-м этаже высотного здания, спасатели обнаружили мертвого ребенка. Что касается раненых, то их доставили в городскую больницу Красногорска. Огонь бушевал на площади в 50 квадратных метров. Возгорание произошло, когда вся семья была дома.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru