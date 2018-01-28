Растет число жертв пожара в Красногорске: на пепелище нашли тело ребенка

В подмосковном Красногорске выясняют причины пожара, который унес жизни трех человек.
Хозяйка квартиры надышалась угарным газом и погибла, ее муж с двумя детьми пытались спастись, выпрыгнули из окна и получили тяжелые увечья, еще один человек скончался в больнице, а при разборе завалов нашли еще одно тело.
О третьей жертве агентству ТАСС сообщили в экстренных службах. В сгоревшей квартире, расположенной на 6-м этаже высотного здания, спасатели обнаружили мертвого ребенка. Что касается раненых, то их доставили в городскую больницу Красногорска. Огонь бушевал на площади в 50 квадратных метров. Возгорание произошло, когда вся семья была дома.
О третьей жертве агентству ТАСС сообщили в экстренных службах. В сгоревшей квартире, расположенной на 6-м этаже высотного здания, спасатели обнаружили мертвого ребенка. Что касается раненых, то их доставили в городскую больницу Красногорска. Огонь бушевал на площади в 50 квадратных метров. Возгорание произошло, когда вся семья была дома.
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