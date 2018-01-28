Вилла, дача и квартира: куда исчезло 100-миллионное наследство Шаинского?

Композитора Владимира Шаинского даже вдали от родины узнавали на улицах. Смерть настигла его в
Сан-Диего, где он жил последние годы. Там музыкант купил двухэтажную виллу, взяв в ипотеку за 850 тысяч долларов (по сегодняшнему курсу это 50 миллионов рублей).
Свой коттедж Шаинский очень любил, мог долго рассказывать о том, как они с женой его обустраивали.
Владимир Шаинский, композитор: «Это приятно, дом замечательный. Новый дом, он уже с мебелью и всем необходимым был. У нас есть маленькая гостиная. комната для приема ответственных товарищей, столовая, family room, но мне больше нравится телевизионная комната».
На втором этаже находится кабинет композитора и спальни. С родителями жила младшая дочь Анна, а в гости часто приезжали сыновья. Вячеслав — из Москвы, Иосиф — из Израиля. Светлана — третья жена композитора, она — его ангел-хранитель. Когда у Шаинского обнаружили рак желудка, именно она настояла на переезде в Америку.
Владимир Шаинский: «Когда стал известен диагноз, я сказал словами Станиславского: не верю! Но я разрешил, чтобы меня забрали и что-то там вырезали. Очень, по-моему, много вырезали. Нормально, рака нет».
Когда они познакомились, Светлана была 17-летней студенткой, а Шаинский был почти пенсионером, ему уже исполнилось 58 лет. Несмотря на разницу в возрасте и славу женского угодника, которая до преклонных лет ходила за Шаинским, супруги прожили счастливую жизнь. Композитор признавался, что начал привыкать к размеренной жизни американского пенсионера, гуляя с женой по берегу океана.
Как рассказал младший сын музыканта, болезнь вернулась к отцу. Ему провели еще одну операцию, но организм не справлялся. Артист скончался месяц назад в американском госпитале. Похоронить себя он завещал в России.
Сын Шаинского уверяет: если бы не помощь знаменитых друзей, семья бы не справилась. Все деньги уходили на лечение, медицинская страховка не покрывала и половины расходов. И хотя отец продолжал работать, писал музыку для рекламных роликов, но ощутимого дохода это не приносило.
Куда же делись 100 миллионов Владимира Шаинского? Газеты пишут, что наследники композитора — его вдова Светлана, их общие дети Вячеслав и Анна, а также старший музыканта от второго брака уже делят недвижимость народного артиста. В прессе указывается 4-комнатная сталинка в Москве площадью 105 квадратных метров, капитальный гараж, дача в Подмосковье и та самая вилла в Сан-Диего.
Шаинский написал более 400 произведений, за которые наследники могут получать огромные авторские отчисления. Мифы о миллионах Шаинского развеивают его друзья. Оказалось, что квартиру в столице народный артист оставил сыну Вячеславу и его семье, дачу продал перед отъездом в Америку, а авторские отчисления и при жизни получал мизерные, их даже не хватило на оплату лечения в США.
Сноха Шаинского сделала шокирующее заявление: американский особняк композитора продали еще при его жизни, так как семья была не в состоянии оплачивать ипотеку и переехала в небольшую квартиру. Родные артиста уверены, что споров о разделе имущества не будет, все решится мирно. Подробности — в программе «Ты не поверишь!»
Владимир Шаинский, композитор: «Это приятно, дом замечательный. Новый дом, он уже с мебелью и всем необходимым был. У нас есть маленькая гостиная. комната для приема ответственных товарищей, столовая, family room, но мне больше нравится телевизионная комната».
На втором этаже находится кабинет композитора и спальни. С родителями жила младшая дочь Анна, а в гости часто приезжали сыновья. Вячеслав — из Москвы, Иосиф — из Израиля. Светлана — третья жена композитора, она — его ангел-хранитель. Когда у Шаинского обнаружили рак желудка, именно она настояла на переезде в Америку.
Владимир Шаинский: «Когда стал известен диагноз, я сказал словами Станиславского: не верю! Но я разрешил, чтобы меня забрали и что-то там вырезали. Очень, по-моему, много вырезали. Нормально, рака нет».
Когда они познакомились, Светлана была 17-летней студенткой, а Шаинский был почти пенсионером, ему уже исполнилось 58 лет. Несмотря на разницу в возрасте и славу женского угодника, которая до преклонных лет ходила за Шаинским, супруги прожили счастливую жизнь. Композитор признавался, что начал привыкать к размеренной жизни американского пенсионера, гуляя с женой по берегу океана.
Как рассказал младший сын музыканта, болезнь вернулась к отцу. Ему провели еще одну операцию, но организм не справлялся. Артист скончался месяц назад в американском госпитале. Похоронить себя он завещал в России.
Сын Шаинского уверяет: если бы не помощь знаменитых друзей, семья бы не справилась. Все деньги уходили на лечение, медицинская страховка не покрывала и половины расходов. И хотя отец продолжал работать, писал музыку для рекламных роликов, но ощутимого дохода это не приносило.
Куда же делись 100 миллионов Владимира Шаинского? Газеты пишут, что наследники композитора — его вдова Светлана, их общие дети Вячеслав и Анна, а также старший музыканта от второго брака уже делят недвижимость народного артиста. В прессе указывается 4-комнатная сталинка в Москве площадью 105 квадратных метров, капитальный гараж, дача в Подмосковье и та самая вилла в Сан-Диего.
Шаинский написал более 400 произведений, за которые наследники могут получать огромные авторские отчисления. Мифы о миллионах Шаинского развеивают его друзья. Оказалось, что квартиру в столице народный артист оставил сыну Вячеславу и его семье, дачу продал перед отъездом в Америку, а авторские отчисления и при жизни получал мизерные, их даже не хватило на оплату лечения в США.
Сноха Шаинского сделала шокирующее заявление: американский особняк композитора продали еще при его жизни, так как семья была не в состоянии оплачивать ипотеку и переехала в небольшую квартиру. Родные артиста уверены, что споров о разделе имущества не будет, все решится мирно. Подробности — в программе «Ты не поверишь!»
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