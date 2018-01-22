Композитора Шаинского похоронили на Троекуровском кладбище

В Москве простились с известным композитором Владимиром Шаинским.
Шаинского похоронили на Троекуровском кладбище на западе Москвы, согласно последней его воле, передает РИА Новости.
Ранее сегодня в Московском доме композиторов состоялась гражданская панихида. Проститься с композитором прошли его родные, коллеги, товарищи по музыкальному сообществу и поклонники. К месту упокоения Шаинского проводили цветами и аплодисментами.
Владимир Шаинский скончался в ночь на 26 декабря в Сан-Диего на 93-м году жизни после продолжительной болезни. За годы творческой деятельности Шаинский написал более 400 произведений, в том числе множество известных композиций для детей.
Ранее сегодня в Московском доме композиторов состоялась гражданская панихида. Проститься с композитором прошли его родные, коллеги, товарищи по музыкальному сообществу и поклонники. К месту упокоения Шаинского проводили цветами и аплодисментами.
Владимир Шаинский скончался в ночь на 26 декабря в Сан-Диего на 93-м году жизни после продолжительной болезни. За годы творческой деятельности Шаинский написал более 400 произведений, в том числе множество известных композиций для детей.
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