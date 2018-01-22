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    Композитора Шаинского похоронили на Троекуровском кладбище. Москва, музыка и музыканты, похороны, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКомпозитора Шаинского похоронили на Троекуровском кладбище

    Композитора Шаинского похоронили на Троекуровском кладбище

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев
    Композитора Шаинского похоронили на Троекуровском кладбище

    Композитора Шаинского похоронили на Троекуровском кладбище

    Композитора Шаинского похоронили на Троекуровском кладбище
    • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев

      • В Москве простились с известным композитором Владимиром Шаинским.

      Шаинского похоронили на Троекуровском кладбище на западе Москвы, согласно последней его воле, передает РИА Новости.

      Ранее сегодня в Московском доме композиторов состоялась гражданская панихида. Проститься с композитором прошли его родные, коллеги, товарищи по музыкальному сообществу и поклонники. К месту упокоения Шаинского проводили цветами и аплодисментами.

      смотретьКомпозитора Шаинского в последний путь проводили аплодисментами
      Композитора Шаинского в последний путь проводили аплодисментами
      Владимир Шаинский скончался в ночь на 26 декабря в Сан-Диего на 93-м году жизни после продолжительной болезни. За годы творческой деятельности Шаинский написал более 400 произведений, в том числе множество известных композиций для детей.

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