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    Композитора Владимира Шаинского кремируют и похоронят в Москве

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    • Фото: РИА Новости, Виталий Белоусов
    Композитора Владимира Шаинского кремируют и похоронят в Москве

    Композитора Владимира Шаинского кремируют и похоронят в Москве

    Композитора Владимира Шаинского кремируют и похоронят в Москве
  • Фото: РИА Новости, Виталий Белоусов

    • Композитора Владимира Шаинского, который скончался в США на 93-м году жизни, похоронят в Москве, на Троекуровском кладбище.

    Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Он подтвердил, что композитора кремируют и похоронят в столице.

    Алексей Немерюк: «Да, на Троекуровском кладбище. Его кремируют и привезут на Троекуровское».

    Ранее в Министерстве культуры России рассказали, что достигли предварительной договоренности с родственниками Шаинского о похоронах композитора в России после 12 января.

    Народный артист России Владимир Шаинский скончался во вторник в возрасте 92 лет в американском штате Калифорния. За несколько дней до смерти композитора госпитализировали, он ушел из жизни ночью, не приходя в сознание. Шаинский давно страдал раком мочевого пузыря, ему провели несколько операций, в том числе и по удалению опухоли.

    смотретьКомпозитор всех возрастов и поколений: интересные факты из жизни Владимира Шаинского
    Композитор всех возрастов и поколений: интересные факты из жизни Владимира Шаинского
    За годы творческой деятельности Шаинский сочинил множество произведений, среди которых опера для детей «Трое против Марабука», мюзиклы «Аз, Буки, Веди», «Путешествие Нильса», «Восьмое чудо света», «Лифт», «Джельсомино и пираты», «По сказкам и континентам», «Рэкет», «Жених для приданного». Шаинский написал более 400 песен, среди которых множество композиций для детей, в том числе музыка для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.

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