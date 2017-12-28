Композитора Владимира Шаинского кремируют и похоронят в Москве

Композитора Владимира Шаинского, который скончался в США на
93-м году жизни, похоронят в Москве, на Троекуровском кладбище.
Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Он подтвердил, что композитора кремируют и похоронят в столице.
Алексей Немерюк: «Да, на Троекуровском кладбище. Его кремируют и привезут на Троекуровское».
Ранее в Министерстве культуры России рассказали, что достигли предварительной договоренности с родственниками Шаинского о похоронах композитора в России после 12 января.
Народный артист России Владимир Шаинский скончался во вторник в возрасте 92 лет в американском штате Калифорния. За несколько дней до смерти композитора госпитализировали, он ушел из жизни ночью, не приходя в сознание. Шаинский давно страдал раком мочевого пузыря, ему провели несколько операций, в том числе и по удалению опухоли.
За годы творческой деятельности Шаинский сочинил множество произведений, среди которых опера для детей «Трое против Марабука», мюзиклы «Аз, Буки, Веди», «Путешествие Нильса», «Восьмое чудо света», «Лифт», «Джельсомино и пираты», «По сказкам и континентам», «Рэкет», «Жених для приданного». Шаинский написал более 400 песен, среди которых множество композиций для детей, в том числе музыка для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.
Алексей Немерюк: «Да, на Троекуровском кладбище. Его кремируют и привезут на Троекуровское».
Ранее в Министерстве культуры России рассказали, что достигли предварительной договоренности с родственниками Шаинского о похоронах композитора в России после 12 января.
Народный артист России Владимир Шаинский скончался во вторник в возрасте 92 лет в американском штате Калифорния. За несколько дней до смерти композитора госпитализировали, он ушел из жизни ночью, не приходя в сознание. Шаинский давно страдал раком мочевого пузыря, ему провели несколько операций, в том числе и по удалению опухоли.
За годы творческой деятельности Шаинский сочинил множество произведений, среди которых опера для детей «Трое против Марабука», мюзиклы «Аз, Буки, Веди», «Путешествие Нильса», «Восьмое чудо света», «Лифт», «Джельсомино и пираты», «По сказкам и континентам», «Рэкет», «Жених для приданного». Шаинский написал более 400 песен, среди которых множество композиций для детей, в том числе музыка для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.
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