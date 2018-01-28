Людмилу Сенчину проводили в последний путь в Петербурге

Церемония прощания с Людмилой Сенчиной прошла в
Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии.
Большой зал театра, на сцене которого был установлен гроб с телом певицы, был заполнен поклонниками ее таланта. Проститься с Людмилой Сенчиной пришли и ее коллеги по цеху, в том числе Михаил Боярский, Иван Краско, Илья Резник, Игорь Корнелюк и другие.
Иосиф Кобзон: «Она очень любила Ленинград, Петербург и гордилась этим. Неповторимая Золушка навсегда останется в наших сердцах такой нежной, искренней, чистой и любящей».
Александр Розенбаум: «Конечно, она навсегда останется в истории нашего города, нашего искусства, нашей музыки, настоящего неподдельного искусства. Ее тембр абсолютно неповторим, такого не было и, видимо, не предвидится в ближайшее время».
Также во время гражданской панихиды были зачитаны телеграммы со словами соболезнования от Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Валентины Матвиенко и патриарха Кирилла.
Как сообщает РИА Новости, завершилось прощание с певицей аплодисментами. Позднее сегодня в Соборе Владимирской иконы Божией матери состоится отпевание. Похоронена Сенчина будет на Смоленском кладбище в Петербурге.
Народная артистка Людмила Сенчина скончалась в Петербурге 25 января после долгой болезни. Знаменитой артистке было 67 лет.
Всесоюзную славу Людмила Сенчина получила, исполнив песню «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке». Также большой популярностью пользуются романс из фильма «Дни Турбиных» «Целую ночь соловей нам насвистывал…», «Полынь», «Добрая сказка», «Лесной олень» и многие другие ее песни.
Иосиф Кобзон: «Она очень любила Ленинград, Петербург и гордилась этим. Неповторимая Золушка навсегда останется в наших сердцах такой нежной, искренней, чистой и любящей».
Александр Розенбаум: «Конечно, она навсегда останется в истории нашего города, нашего искусства, нашей музыки, настоящего неподдельного искусства. Ее тембр абсолютно неповторим, такого не было и, видимо, не предвидится в ближайшее время».
Также во время гражданской панихиды были зачитаны телеграммы со словами соболезнования от Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Валентины Матвиенко и патриарха Кирилла.
Как сообщает РИА Новости, завершилось прощание с певицей аплодисментами. Позднее сегодня в Соборе Владимирской иконы Божией матери состоится отпевание. Похоронена Сенчина будет на Смоленском кладбище в Петербурге.
Народная артистка Людмила Сенчина скончалась в Петербурге 25 января после долгой болезни. Знаменитой артистке было 67 лет.
Всесоюзную славу Людмила Сенчина получила, исполнив песню «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке». Также большой популярностью пользуются романс из фильма «Дни Турбиных» «Целую ночь соловей нам насвистывал…», «Полынь», «Добрая сказка», «Лесной олень» и многие другие ее песни.
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