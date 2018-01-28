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    Мария Максакова сообщила о смерти отца

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    • Фото: Maria Maksakova / facebook.com
    Мария Максакова сообщила о смерти отца

    Мария Максакова сообщила о смерти отца

    Мария Максакова сообщила о смерти отца
  • Фото: Maria Maksakova / facebook.com

    • Оперная певица и бывший депутат Госдумы Мария Максакова сообщила в соцсетях, что у нее умер отец.

    О смерти отца известная оперная певица Мария Максакова написала в Facebook, добавив ролик с фотографиями, на которых запечатлен Петер Игенбергс. «Мой любимый папа, спасибо тебе за все», — написала Максакова на украинском языке.

    Публикацию оперная певица дополнила песней «Ой у гаю при Дунаю».

    Отец Максаковой Петер Игенбергс — немецкий предприниматель, уроженец Праги, сын прибалтийского немца из Латвии.

    Весной прошлого года Максакова пережила убийство своего супруга Дениса Вороненкова. Он был застрелен киллером 23 марта в центре Киева. На Украину Вороненков бежал в 2016 году вместе с женой Марией Максаковой, спасаясь от уголовного преследования в РФ.

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