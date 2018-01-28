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    Крах Виталины: на экс-жену Джигарханяна дали показания в СК. браки и разводы, Джигарханян Армен, знаменитости, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКрах Виталины: на экс-жену Джигарханяна дали показания в СК

    Крах Виталины: на экс-жену Джигарханяна дали показания в СК

    6 комментариев
    Крах Виталины: на <nobr>экс-жену</nobr> Джигарханяна дали показания в СК

    Крах Виталины: на экс-жену Джигарханяна дали показания в СК

    Крах Виталины: на <nobr>экс-жену</nobr> Джигарханяна дали показания в СК

      Какой компромат бывшая главная защитница Виталины Цымбалюк-Романовской передаст адвокату Джигарханяна? В качестве кого Элину Мазур вызвали в Следственный комитет и что она рассказала на допросе?

      Элина Мазур недавно потрясла всех. Настоящей бомбой для Виталины Цымбалюк-Романовской стали скандальные откровения бывшей представительницы жены Армена Джигарханяна. Она рассказала, как учила Виталину лгать и изворачиваться, как своими руками лепила из Цымбалюк-Романовской саму невинность, а из пожилого народного артиста — несносного тирана и деспота. Как помогла Виталине заполучить все, что принадлежит Армену Борисовичу, а самого артиста обчистить до нитки и оставить с носом.

      В финале прошлой серии Элина Мазур, обращаясь прямо к Виталине, призналась, почему решилась сорвать с нее маску. В конце убийственного монолога она дала последний совет Виталине, больше похожий на последнее предупреждение.

      Элина Мазур: «Посмотри сама себе в глаза. За что ты боролась? Чего ты хотела от жизни? Какой ценой ты это получила?»

      А дальше началось самое интересное. Элина Мазур устремилась в лагерь теперь уже бывших врагов. С представителем Армена Джигарханяна Евгением Парфеновым еще вчера они были главными оппонентами. Теперь Элина Мазур показала ему все козыри из рукава Виталины и рассказала, чего так боится знаменитая блондинка.

      А еще Элину Мазур ждали в Следственном комитете. Допрос Элины длился целых пять часов. Выйдя от следователя, бывшая защитница Виталины заметно нервничала. К сожалению, подробности дела пока покрыты тайной следствия. Остается только гадать, сколько теперь «светит» роковой блондинке Джигарханяна. Но Элина намекает — теперь бывшей подруге не выкрутиться.

      Элина Мазур: «Я не знаю даже, что сейчас сказать. По всей видимости, сказать, что когда Армен Борисович кричал о том, что Виталина — фантастический вор, эти слова соответствовали действительности».

      Откровения Элины Мазур, представлявшей интересы Виталины Цымбалюк-Романовской, и подробности громкого скандала — в программе «Новые русские сенсации».

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