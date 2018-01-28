Видео, якобы снятое на пропавшем траулере «Восток», было сделано на другом судне

Выяснилось, что опубликованное в субботу на сайте администрации Приморья видео, якобы снятое на борту траулера «Восток» незадолго до его исчезновения в Японском море, было снято на другом судне.
Пресс-служба администрации Приморья: «В субботу в распоряжении администрации Приморья оказалась видеозапись, направленная властям края агентом судна как видео, снятое членами экипажа плавсредства. Однако по итогам детального ознакомления с записью информация о том, что она сделана с борта „Востока“, не подтвердилась».
В сообщении также приводятся слова судовладельца пропавшего «Востока» Станислава Мальчевского, передает «Интерфакс».
Станислав Мальчевский, директор ООО «ДВ Флот»: «На записи человек, комментирующий съемку, отчетливо говорит, что судно следует в сторону Зарубино. „Восток“ же следовал из порта Донхэ в порт Холмск, расположенный на Сахалине. Кроме того, видео не содержит информации о названии судна, дате и времени съемки».
На обнародованных накануне кадрах было показано скованное льдом судно, которое идет по морю во время сильного шторма. Снимающий видео моряк, комментируя происходящее, говорит, что судно направляется в Зарубино и сейчас будет «прорываться».
Рыболовное судно «Восток», на борту которого находились 20 моряков, подало сигнал бедствия утром в четверг, 24 января, у южного побережья Приморья в Японском море. После этого судно перестало выходить на связь. В субботу, в ходе поисково-спасательной операции, были найдены два пустых плота с «Востока», два спасжилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, швартовая бухта и бытовой мусор.
Эксперты полагают, что траулер мог затонуть из-за обледенения, которое смещает центр тяжести судна и нарушает его остойчивость.
В сообщении также приводятся слова судовладельца пропавшего «Востока» Станислава Мальчевского, передает «Интерфакс».
Станислав Мальчевский, директор ООО «ДВ Флот»: «На записи человек, комментирующий съемку, отчетливо говорит, что судно следует в сторону Зарубино. „Восток“ же следовал из порта Донхэ в порт Холмск, расположенный на Сахалине. Кроме того, видео не содержит информации о названии судна, дате и времени съемки».
На обнародованных накануне кадрах было показано скованное льдом судно, которое идет по морю во время сильного шторма. Снимающий видео моряк, комментируя происходящее, говорит, что судно направляется в Зарубино и сейчас будет «прорываться».
Рыболовное судно «Восток», на борту которого находились 20 моряков, подало сигнал бедствия утром в четверг, 24 января, у южного побережья Приморья в Японском море. После этого судно перестало выходить на связь. В субботу, в ходе поисково-спасательной операции, были найдены два пустых плота с «Востока», два спасжилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, швартовая бухта и бытовой мусор.
Эксперты полагают, что траулер мог затонуть из-за обледенения, которое смещает центр тяжести судна и нарушает его остойчивость.
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