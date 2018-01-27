Обнародовано последнее видео с пропавшего траулера «Восток»

Власти Приморья обнародовали последнюю видеозапись с борта рыболовного судна«Восток», которое пропало в Японском море при переходе в порт Зарубино.
Видео опубликовано на сайте администрации Приморья. На кадрах видно, что судно сковано льдом, вся его палуба покрыта сугробами и наледью. За бортом в темноте бушует шторм: сильный ветер и мокрый снег. Член экипажа, который снимает все это на мобильный телефон, комментирует происходящее.
Член экипажа судна «Восток»: «Вот так и идем в Зарубино. Я поднялся на мостик, потому что там заливает. Сейчас будем как-то прорываться. Я живу вон там, внизу, где лед. Все, давайте, всем привет большой. Как-нибудь прорвемся».
В пресс-службе администрации Приморья агентству «Интерфакс» пояснили, что видео было последним сообщением, полученным с «Востока» перед исчезновением.
Рыболовное судно «Восток», на борту которого находились 20 моряков, подало сигнал бедствия утром 25 января у южного побережья Приморья в Японском море. Была развернута спасательная операция, в ходе которой к настоящему времени нашли два плота без людей, два спасжилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, швартовую бухту и бытовой мусор.
По мнению экспертов, «Восток» мог затонуть из-за обледенения, которое смещает центр тяжести судна и нарушает его остойчивость.
Член экипажа судна «Восток»: «Вот так и идем в Зарубино. Я поднялся на мостик, потому что там заливает. Сейчас будем как-то прорываться. Я живу вон там, внизу, где лед. Все, давайте, всем привет большой. Как-нибудь прорвемся».
В пресс-службе администрации Приморья агентству «Интерфакс» пояснили, что видео было последним сообщением, полученным с «Востока» перед исчезновением.
Рыболовное судно «Восток», на борту которого находились 20 моряков, подало сигнал бедствия утром 25 января у южного побережья Приморья в Японском море. Была развернута спасательная операция, в ходе которой к настоящему времени нашли два плота без людей, два спасжилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, швартовую бухту и бытовой мусор.
По мнению экспертов, «Восток» мог затонуть из-за обледенения, которое смещает центр тяжести судна и нарушает его остойчивость.
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