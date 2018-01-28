Лавров обсудил с Чавушоглу предстоящий конгресс сирийского нацдиалога в Сочи

Министры иностранных дел России и Турции обсудили подготовку к предстоящему конгрессу сирийского национального диалога, который откроется в Сочи уже завтра.
В ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе турецкой стороны, Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обменялись мнениями по финальным аспектам организации и проведения конгресса.
Ожидается, что в нем будут участвовать около полутора тысяч представителей всех политических сил САР, а также спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
Ожидается, что в нем будут участвовать около полутора тысяч представителей всех политических сил САР, а также спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
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