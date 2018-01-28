Едим Дома <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Едим Дома 0+
    •  
    Лавров обсудил с Чавушоглу предстоящий конгресс сирийского нацдиалога в Сочи. Лавров, ООН, Сирия, Сочи, Турция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛавров обсудил с Чавушоглу предстоящий конгресс сирийского нацдиалога в Сочи

    Лавров обсудил с Чавушоглу предстоящий конгресс сирийского нацдиалога в Сочи

    комментировать

    Лавров обсудил с Чавушоглу предстоящий конгресс сирийского нацдиалога в Сочи

    Лавров обсудил с Чавушоглу предстоящий конгресс сирийского нацдиалога в Сочи

      Министры иностранных дел России и Турции обсудили подготовку к предстоящему конгрессу сирийского национального диалога, который откроется в Сочи уже завтра.

      В ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе турецкой стороны, Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обменялись мнениями по финальным аспектам организации и проведения конгресса.

      Ожидается, что в нем будут участвовать около полутора тысяч представителей всех политических сил САР, а также спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru