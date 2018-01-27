Де Мистура приедет в Сочи на конгресс сирийского национального диалога

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура примет участие в конгрессе нацдиалога в Сочи, который состоится
29–30 января.
В пресс-релизе Организации объединенных наций, отмечается, что генсек ООН Антониу Гутерреш «принял приглашение РФ и направит представителя на сочинский конгресс». Генсек выбрал для выполнения этой миссии Стаффана де Мистуру после встречи с ним, а также приняв во внимание заявления России о том, что результаты работы конгресса сирийского национального диалога, который пройдет в сочи 29 и 30 января, будут рассматриваться как помощь проводимым в Женеве межсирийским переговорам.
Также свое участие в переговорах в Сочи подтвердили представители Дамаска. Там надеются, что форум запустит диалог между сирийцами без иностранного вмешательства. Согласились на участие в конгрессе и некоторые противники Асада. Под вопросом до сих пор остается прилет оппозиционного сирийского комитета по переговорам, который поддерживают западные страны.
Также свое участие в переговорах в Сочи подтвердили представители Дамаска. Там надеются, что форум запустит диалог между сирийцами без иностранного вмешательства. Согласились на участие в конгрессе и некоторые противники Асада. Под вопросом до сих пор остается прилет оппозиционного сирийского комитета по переговорам, который поддерживают западные страны.
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