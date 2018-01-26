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    Путин обсудил с Совбезом РФ подготовку в конгрессу сирийского нацдиалога в Сочи. Путин, Сирия, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин обсудил с Совбезом РФ подготовку в конгрессу сирийского нацдиалога в Сочи

    Путин обсудил с Совбезом РФ подготовку в конгрессу сирийского нацдиалога в Сочи

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    Путин обсудил с Совбезом РФ подготовку в конгрессу сирийского нацдиалога в Сочи

    Путин обсудил с Совбезом РФ подготовку в конгрессу сирийского нацдиалога в Сочи

    Путин обсудил с Совбезом РФ подготовку в конгрессу сирийского нацдиалога в Сочи

      Владимир Путин сегодня провел заседание Совета безопасности, где обсудили завершающую стадию подготовки с сирийскому конгрессу национального диалога в Сочи.

      Как сообщает пресс-служба Кремля, обсуждали подготовку к Конгрессу национального диалога по Сирии в Сочи и обстановку в Африне. Президент проинформировал постоянных членов Совбеза о своей недавней беседе с главой Турции Реджепом Эрдоганом. Затрагивались и внутрироссийские темы.

      В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

      Также сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном Де Мистурой. Они подробно обсудили вопрос подготовки к конгрессу нацдиалога Сирии в Сочи. Глава МИД подчеркнул важность этого мероприятия для урегулирования кризиса в САР.

      Конгресс сирийского нацдиалога пройдет в Сочи 29–30 января. Ожидается, что число его участников составит около 1,5 тысяч человек. Кроме сирийских сторон, предполагается участие наблюдателей, в том числе ООН. Одна из задач этого мероприятия — создание комиссии по разработке конституции САР.

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