В Японском море возобновили поиски траулера «Восток»

Авиация возобновила поиски пропавшего в Японском море судна «Восток». Пропавший траулер с воздуха ищут два самолета МЧС РФ
Бе-200.
Об этом РИА Новости сообщили в Морском координационно-спасательном центре во Владивостоке. Там пояснили, что вертолеты в поисках не участвуют, так как район поисков сместился на юг и из-за большого расстояния и необходимости дозаправки их применение будет неэффективно.
Источник: «К поискам подключились два самолета Бе-200, они обследуют территорию. Вертолет Ми-8 пока стоит в резерве. Район поиска постепенно смещается на юг, и у летчиков, и у судов есть своя территория поиска».
Собеседник агентства добавил, что людей пока найти не удалось.
Напомним, в четверг, 25 января, рыболовное судно «Восток», на борту которого находились 20 моряков, подало сигнал бедствия. Была развернута спасательная операция, в ходе которой к настоящему времени нашли два плота без людей, два спасжилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, швартовую бухту и бытовой мусор.
По мнению экспертов, «Восток» мог затонуть из-за обледенения, которое смещает центр тяжести судна и нарушает его устойчивость.
Источник: «К поискам подключились два самолета Бе-200, они обследуют территорию. Вертолет Ми-8 пока стоит в резерве. Район поиска постепенно смещается на юг, и у летчиков, и у судов есть своя территория поиска».
Собеседник агентства добавил, что людей пока найти не удалось.
Напомним, в четверг, 25 января, рыболовное судно «Восток», на борту которого находились 20 моряков, подало сигнал бедствия. Была развернута спасательная операция, в ходе которой к настоящему времени нашли два плота без людей, два спасжилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, швартовую бухту и бытовой мусор.
По мнению экспертов, «Восток» мог затонуть из-за обледенения, которое смещает центр тяжести судна и нарушает его устойчивость.
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