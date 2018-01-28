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    В Японском море возобновили поиски траулера «Восток»

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    В Японском море возобновили поиски траулера «Восток»

    В Японском море возобновили поиски траулера «Восток»

    Авиация возобновила поиски пропавшего в Японском море судна «Восток». Пропавший траулер с воздуха ищут два самолета МЧС РФ Бе-200.

    Об этом РИА Новости сообщили в Морском координационно-спасательном центре во Владивостоке. Там пояснили, что вертолеты в поисках не участвуют, так как район поисков сместился на юг и из-за большого расстояния и необходимости дозаправки их применение будет неэффективно.

    Источник: «К поискам подключились два самолета Бе-200, они обследуют территорию. Вертолет Ми-8 пока стоит в резерве. Район поиска постепенно смещается на юг, и у летчиков, и у судов есть своя территория поиска».

    Собеседник агентства добавил, что людей пока найти не удалось.

    смотретьОбнародовано последнее видео с пропавшего траулера «Восток»
    Обнародовано последнее видео с пропавшего траулера «Восток»
    Напомним, в четверг, 25 января, рыболовное судно «Восток», на борту которого находились 20 моряков, подало сигнал бедствия. Была развернута спасательная операция, в ходе которой к настоящему времени нашли два плота без людей, два спасжилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, швартовую бухту и бытовой мусор.

    По мнению экспертов, «Восток» мог затонуть из-за обледенения, которое смещает центр тяжести судна и нарушает его устойчивость.

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