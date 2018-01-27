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    Порошенко пригрозил России американскими санкциями

    31 комментарий
    • Фото: Палинчак Михаил / ТАСС
    Порошенко пригрозил России американскими санкциями

    Порошенко пригрозил России американскими санкциями

    Порошенко пригрозил России американскими санкциями
  • Фото: Палинчак Михаил / ТАСС

    • Пётр Порошенко одобрил решение Вашингтона о расширении антироссийских санкций.

    По словам украинского президента, санкционное давление на РФ будет только усиливаться.

    Пётр Порошенко, президент Украины: «Мои встречи с американским руководством в Давосе дают мне уверенность в том, что санкционная политика против России будет только усиливаться, пока Украина полностью не восстановит свою территориальную целостность».

    При этом Порошенко в своем Twitter в очередной раз обвинил Россию в «грубой агрессии против Украины».

    Отметим, что в рамках Всемирного экономического форума в Давосе Порошенко провел встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. При этом СМИ сообщали, что Дональд Трамп времени на встречу с украинским президентом не нашел.

    смотретьСША расширили черный список российских граждан и компаний
    США расширили черный список российских граждан и компаний
    Напомним, США накануне объявили о расширении ограничительных мер против России. В санкционный список внесли еще 21 гражданина РФ и Украины, а также девять компаний. При этом уже 29 января должен выйти так называемый кремлевский доклад. Ожидается, что в санкционный список США войдут еще 50 россиян, в том числе бизнесмены, сотрудничающие с государством, и члены их семей. Ранее в Москве предупредили, что ответ на эти меры будет дан по принципу взаимности.

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