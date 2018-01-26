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    США расширили черный список российских граждан и компаний. США, газ, санкции, энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСША расширили черный список российских граждан и компаний

    США расширили черный список российских граждан и компаний

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    • Фото: treasury.gov
    США расширили черный список российских граждан и компаний

    США расширили черный список российских граждан и компаний

    США расширили черный список российских граждан и компаний
    • Фото: treasury.gov

      • США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине. В новом списке оказались 21 гражданин РФ и Украины, а также компании.

      Соответствующая информация была размещена в пятницу на сайте министерства финансов США.

      Так, под санкции попали замминистра энергетики Андрей Черезов, директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак, а также глава «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка. Все они имеют отношение к делу о поставках турбин Siemens в Крым и по этой причине ранее оказались под санкциями Евросоюза.

      Что касается компаний, то Минфин США опубликовал два списка. В них, в частности, попали структуры, связанные с компанией «Сургутнефтегаз»: производственное объединение «Киришинефтеоргсинтез», «Калининграднефтепродукт», «Киришиавтосервис», «Ленгипронефтехим», «Медиа-Инвест», «Новгороднефтепродукт», «Псковнефтепродукт», «СО „Тверьнефтепродукт“», «Совхоз „Червишевский“», «Сургутмебель», «Сургутнефтегазбанк» и ООО «Страховое общество „Сургутнефтегаз“».

      Сам «Сургутнефтегаз» находится под санкциями США и Евросоюза с 2014 года. Тогда Штаты и ЕС наряду с «Сургутнефтегазом» ограничили доступ к рынкам капитала и запретили экспорт товаров «Газпрому», «Газпром нефти», «Лукойлу» и «Роснефти».

      Среди других фигурантов списка — ООО «ВО Технопромэкспорт», «Силовые машины», дорожно-строительная компания «ВАД» из Санкт-Петербурга.

      Под ограничения также попали ООО «Евро-Полис», «Инстар-лоджистикс», «Газ-Альянс», Doncoaltrade, ООО «Угольные технологии» и ЗАО «Внешторгсервис».

      Кроме того, министерство финансов США в пятницу ввело санкции против 10 министров непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, а также против главы Севастополя Дмитрия Овсянникова.

      В государственной корпорации «Ростех» заявили, что новые санкции США, в том числе против «Технопромэкспорта», являются давлением, но все последствия ограничений будут преодолены, сообщает «Интерфакс».

      Представитель «Ростеха»: «Нам не привыкать жить под санкциями. Очень жаль, что основным инструментом в международных отношениях становится давление, а не диалог».

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