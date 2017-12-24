Арбитражный суд отказал Siemens в удовлетворении иска к структурам Ростеха

Компании Siemens не удалось доказать в суде, что дочернее предприятие немецкого концерна якобы было обмануто при заключении контракта на поставку газовых турбин.
Как передает ТАСС со ссылкой на решение Арбитражного суда Москвы, суд отказал Siemens в удовлетворении иска к структурам Ростеха о возврате газовых турбин, поставленных, по утверждению германского концерна, в Крым в обход санкций Евросоюза.
Из заключения суда: «Истцы по первоначальному иску не доказали, что „Сименс технологии газовых турбин“ имела неправильное представление о природе и предмете оспариваемого контракта. Доказательств того, что ответчики ОАО и ООО „Технопромэкспорт“ преднамеренно создали у истцов не соответствующее действительности представление о характере сделки и других обстоятельствах, которые повлияли на решение „Сименс технологии газовых турбин“ заключить оспариваемый контракт, в материалы дела не представлено».
Напомним, конфликт между Siemens и «Технопромэкспортом» начался именно с заявления немецкой компании, что «Технопромэкспорт» и «дочка» Siemens поставили четыре газовые турбины в Крым в обход антироссийских санкций. Российские компании утверждают, что турбины оказались на полуострове законно, поскольку они прошли серьезную модернизацию с применением российских технологий, так что все оборудование фактически было сделано в России.
В связи с делом Siemens Евросоюз расширил экономические санкции против российских компаний. А концерн Siemens объявил о прекращении сотрудничества с российскими госкорпорациями в сфере энергетики.
Из заключения суда: «Истцы по первоначальному иску не доказали, что „Сименс технологии газовых турбин“ имела неправильное представление о природе и предмете оспариваемого контракта. Доказательств того, что ответчики ОАО и ООО „Технопромэкспорт“ преднамеренно создали у истцов не соответствующее действительности представление о характере сделки и других обстоятельствах, которые повлияли на решение „Сименс технологии газовых турбин“ заключить оспариваемый контракт, в материалы дела не представлено».
Напомним, конфликт между Siemens и «Технопромэкспортом» начался именно с заявления немецкой компании, что «Технопромэкспорт» и «дочка» Siemens поставили четыре газовые турбины в Крым в обход антироссийских санкций. Российские компании утверждают, что турбины оказались на полуострове законно, поскольку они прошли серьезную модернизацию с применением российских технологий, так что все оборудование фактически было сделано в России.
В связи с делом Siemens Евросоюз расширил экономические санкции против российских компаний. А концерн Siemens объявил о прекращении сотрудничества с российскими госкорпорациями в сфере энергетики.
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