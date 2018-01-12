Песков: Москва не оставит без ответа возможные санкции США

Пресс-секретарь президента заявил, что Москва не оставит без ответа новые санкции, если США решат их ввести.
Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что в новый санкционный список США войдут 50 россиян. Как он отметил, президент Владимир Путин примет решение об ответных мерах только тогда, когда этот список будет формализован.
Дмитрий Песков: «Его (список — ред.), конечно, предстоит самым серьезным образом проанализировать. Появление как такового списка еще не означает нового витка санкционных обменов. Нужно будет посмотреть, что это будет за список, как и когда он будет формализован, и потом, конечно же, будет вырабатываться позиция».
Пресс-секретарь главы государства добавил, что в Сети и СМИ появляется большое число различных санкционных списков, но они оказываются ненастоящими. Поэтому нужно дождаться, когда Госдеп США передаст соответствующий документ об ограничениях в конгресс. По его мнению, можно с «большой долей уверенности» предположить, что это произойдет, так как поступали «анонсирующие заявления из Вашингтона».
Песков подчеркнул, что в случае введения новых ограничений со стороны США Москва будет руководствоваться принципом взаимности, передает ТАСС.
Дмитрий Песков: «Будет предпринято то, что будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам. В этом сомнений нет, и, конечно же, решение будет принимать президент России».
Дмитрий Песков: «Его (список — ред.), конечно, предстоит самым серьезным образом проанализировать. Появление как такового списка еще не означает нового витка санкционных обменов. Нужно будет посмотреть, что это будет за список, как и когда он будет формализован, и потом, конечно же, будет вырабатываться позиция».
Пресс-секретарь главы государства добавил, что в Сети и СМИ появляется большое число различных санкционных списков, но они оказываются ненастоящими. Поэтому нужно дождаться, когда Госдеп США передаст соответствующий документ об ограничениях в конгресс. По его мнению, можно с «большой долей уверенности» предположить, что это произойдет, так как поступали «анонсирующие заявления из Вашингтона».
Песков подчеркнул, что в случае введения новых ограничений со стороны США Москва будет руководствоваться принципом взаимности, передает ТАСС.
Дмитрий Песков: «Будет предпринято то, что будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам. В этом сомнений нет, и, конечно же, решение будет принимать президент России».
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