Наряды звезд на вручении кинопремии «Золотой орел» поразили публику

В Москве наградили лауреатов престижной отечественной кинопремии «Золотой орел». Церемония состоялась в одном из павильонов «Мосфильма». Перед ее началом звезды российского кино традиционно прошли по красной ковровой дорожке и продемонстрировали публике свои наряды. На главный приз в номинации «Лучший фильм» претендовали 5 картин.
Лиза Боярская пришла в платье с черным лифом и юбкой, отдаленно напоминающей о ее экранной героине Анне Карениной из одноименного телесериала. Звезда «Охоты на дьявола» Мария Луговая ответила на вопрос о том, сложно ли перед свиданием с «Серебряным орлом» выбрать эффектный наряд. Екатерина Шпица появилась перед телекамерами в светлом платье с пайетками. Блестящая Елена Лядова на церемонию пришла с мужем Владимиром Вдовиченковым, который проявил чудеса человеколюбия. Фильм с его участием под названием «Салют-7» номинирован на главный приз, но сам за себя он бы голосовать не стал.
Как выяснила корреспондент Алина Репина, к картине «Аритмия» тут вообще многие дышали неровно и предвкушали эпичный кинобаттл — красивая, холодная и номинирванная на «Оскар» лента «Нелюбовь» Звягинцева против кривоватой и человечной истории о врачах скорой помощи Бориса Хлебникова. Одна фабула — супруги на грани развода, но к каким разным выводам они приходят. И сначала фильмы действительно шли ноздря в ноздрю.
Ирина Горбачёва стала лучшей актрисой, Александр Роднянский получил за отсутствующего Андрея Звягинцева приз за лучшую режиссуру, лучшим актером правда стал Евгений Миронов из «Время первых», но многие все равно видели гонку тех самых двух лент.
Лучшим фильмом стал «Салют-7», далекий от любви и нелюбви триллер об аварии на советском космическом корабле в 1985 году. Мало кто думал, что «Золотой орел» залетит так высоко. Владимир Вдовиченков, сыгравший капитана корабля, перед съемками проходил подготовку в Королёве и трижды на борту пикирующего самолета тестировал на себе состояние невесомости.
Как выяснила корреспондент Алина Репина, к картине «Аритмия» тут вообще многие дышали неровно и предвкушали эпичный кинобаттл — красивая, холодная и номинирванная на «Оскар» лента «Нелюбовь» Звягинцева против кривоватой и человечной истории о врачах скорой помощи Бориса Хлебникова. Одна фабула — супруги на грани развода, но к каким разным выводам они приходят. И сначала фильмы действительно шли ноздря в ноздрю.
Ирина Горбачёва стала лучшей актрисой, Александр Роднянский получил за отсутствующего Андрея Звягинцева приз за лучшую режиссуру, лучшим актером правда стал Евгений Миронов из «Время первых», но многие все равно видели гонку тех самых двух лент.
Лучшим фильмом стал «Салют-7», далекий от любви и нелюбви триллер об аварии на советском космическом корабле в 1985 году. Мало кто думал, что «Золотой орел» залетит так высоко. Владимир Вдовиченков, сыгравший капитана корабля, перед съемками проходил подготовку в Королёве и трижды на борту пикирующего самолета тестировал на себе состояние невесомости.
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