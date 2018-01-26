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    Картина «Салют-7» получила «Золотого орла» как лучший фильм года

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    • Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
    Картина <nobr>«Салют-7»</nobr> получила «Золотого орла» как лучший фильм года

    Картина «Салют-7» получила «Золотого орла» как лучший фильм года

    Картина <nobr>«Салют-7»</nobr> получила «Золотого орла» как лучший фильм года
  • Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

    • Картина режиссера Клима Шипенко «Салют-7» стала лучшим игровым фильмом года по версии национальной кинопремии «Золотой орел». За награду в этой номинации боролись «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Большой» Валерия Тодоровского, «Время первых» Дмитрия Киселева, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.

    В номинации «Лучшая режиссерская работа» премию получил Андрей Звягинцев за фильм «Нелюбовь». Его соперниками в этом году были Борис Хлебников («Аритмия») и Валерий Тодоровский («Большой»).

    За лучшую женскую роль «Золотого орла» получила Ирина Горбачева, сыгравшая в фильме «Аритмия». Лучшей актрисой второго плана стала Алиса Фрейндлих («Карп отмороженный»). Премию в номинации «Лучшая мужская роль» получил Евгений Миронов, снявшийся в фильме «Время первых».

    Актер и худрук театра Et Cetera Александр Калягин получил почетного «Золотого орла» за вклад в российский кинематограф.

    смотретьВ Москве началась церемония вручения национальной кинопремии «Золотой орел»
    В Москве началась церемония вручения национальной кинопремии «Золотой орел»
    Церемония вручения национальной премии «Золотой орел» проходит сегодня в Москве в павильоне №1 киноконцерна «Мосфильм».

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