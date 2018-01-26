В Москве началась церемония вручения национальной кинопремии «Золотой орел»

В первом павильоне «Мосфильма» открылась церемония вручения национальной кинопремии. На «Золотого орла» традиционно претендуют главные отечественные картины предыдущего года.
На этот раз за главные награды борются пять картин: «Нелюбовь», «Аритмия», «Большой», «Время первых» и «Салют 7». Интрига в том, какую из них признают лучшим фильмом, и какая получит призы в престижных номинациях.
Из пяти фаворитов два фильма про космос — «Время первых» и «Салют-7». Еще одна картина про балет — «Большой» и две ленты про любовь или про ее отсутствие — «Аритмия» и «Нелюбовь». Две последние картины, кажется, сравнивают уже целую вечность, но на соревновательной площадке они встречаются впервые.
«Аритмия» стала лучшим фильмом на «Кинотавре», но «Нелюбовь» там шла вне конкурсной программы. Фильмы, на первый взгляд, действительно об одном — о кризисе в семье, но герои переживают его по-разному. Так что это, бесспорно, кино-баттл года — холодная, красивая и безнадежная драма о безразличии от Андрея Звягинцева, которую номинировали на «Оскар», и кривоватая, но сострадательная история о врачах скорой помощи от Бориса Хлебникова.
Первые награды национальной кинопремии «Золотой орел» получили Елизавета Боярская и Сергей Пускепалис. В номинации «Лучшая актриса на телевидении» Боярская взяла награду за сериал «Анна Каренина». Сериал «А у нас во дворе» принес победу Сергею Пускепалису, сыгравшему в нем главную роль. Актер не смог лично принять награду из-за болезни, передает ТАСС.
В номинации «Лучший телевизионный фильм или мини-сериал» победила «Анна Каренина». А в категории «Лучший телесериал» — «Оптимисты».
Из пяти фаворитов два фильма про космос — «Время первых» и «Салют-7». Еще одна картина про балет — «Большой» и две ленты про любовь или про ее отсутствие — «Аритмия» и «Нелюбовь». Две последние картины, кажется, сравнивают уже целую вечность, но на соревновательной площадке они встречаются впервые.
«Аритмия» стала лучшим фильмом на «Кинотавре», но «Нелюбовь» там шла вне конкурсной программы. Фильмы, на первый взгляд, действительно об одном — о кризисе в семье, но герои переживают его по-разному. Так что это, бесспорно, кино-баттл года — холодная, красивая и безнадежная драма о безразличии от Андрея Звягинцева, которую номинировали на «Оскар», и кривоватая, но сострадательная история о врачах скорой помощи от Бориса Хлебникова.
Первые награды национальной кинопремии «Золотой орел» получили Елизавета Боярская и Сергей Пускепалис. В номинации «Лучшая актриса на телевидении» Боярская взяла награду за сериал «Анна Каренина». Сериал «А у нас во дворе» принес победу Сергею Пускепалису, сыгравшему в нем главную роль. Актер не смог лично принять награду из-за болезни, передает ТАСС.
В номинации «Лучший телевизионный фильм или мини-сериал» победила «Анна Каренина». А в категории «Лучший телесериал» — «Оптимисты».
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