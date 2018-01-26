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    В Крыму оценили последствия новых антироссийских санкций США

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Полегенько
    В Крыму оценили последствия новых антироссийских санкций США

    В Крыму оценили последствия новых антироссийских санкций США

    В Крыму оценили последствия новых антироссийских санкций США
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Полегенько

    • Санкционная политика США не сможет остановить развитие Крыма. Об этом заявил вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.

    Ремзи Ильясов, вице-спикер крымского парламента: «США не смогут остановить санкциями развитие Крыма. Полуостров развивается и санкции тому не помеха. В Крыму растет благосостояние населения, магазины у нас полны продуктов, у нас все в достатке. Крымом интересуются иностранные инвесторы, здесь строятся масштабные инфраструктурные проекты. Санкции больше рассчитаны на моральное, психологическое давление».

    Он отметил, что Вашингтон преследует исключительно собственные «меркантильные экономические и геополитические интересы», передает РИА Новости.

    Ремзи Ильясов: «Эти санкции не подкреплены принципиально обоснованными позициями. Задача одна — заполучить как можно больший контроль над мировыми рынками и ресурсами, прикрываясь свободой слова и принципами демократии».

    Ранее стало известно, что США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине. В новом списке оказались 21 гражданин РФ и Украины, а также компании. Так, под санкции попали замминистра энергетики Андрей Черезов, директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак, а также глава «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка. Все они имеют отношение к делу о поставках турбин Siemens в Крым.

    Что касается компаний, то под ограничения попали, в частности, структуры, связанные с компанией «Сургутнефтегаз». Кроме того, министерство финансов США в пятницу ввело санкции против 10 министров непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, а также против главы Севастополя Дмитрия Овсянникова.

    В МИД РФ заявили, что попытки Соединенных Штатов оказать влияние на Россию с помощью санкций не принесли и не принесут результатов.

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