МИД РФ: санкционная кампания демонстрирует беспомощность США

Попытки Соединенных Штатов оказать влияние на Россию с помощью санкций не принесли и не принесут результатов. Так прокомментировали в МИД РФ очередное расширение санкционного списка.
МИД РФ: «В Вашингтоне никак не могут избавиться от иллюзий, что нас можно испугать отказами в американских визах или торговыми запретами, заставить отказаться от независимого курса на международной арене, от отстаивания своих национальных интересов. Если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, как мы оставляем за собой право на ответ. Однако вашингтонским стратегам пора задуматься, что бессмысленной санкционной кампанией, которая не дала и не даст им никаких результатов, а обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса, они демонстрируют на весь мир собственную беспомощность».
В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что посол США Джон Хантсман буквально за несколько часов до введения санкций опубликовал в издании The Moscow Times статью, в которой выразил надежду на улучшение отношений между двумя странами. Но «в Вашингтоне своего посла в этом желании не поддержали».
Ранее стало известно, что США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине. В новом списке оказались 21 гражданин РФ и Украины, а также компании. Так, под санкции попали замминистра энергетики Андрей Черезов, директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак, а также глава «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка. Все они имеют отношение к делу о поставках турбин Siemens в Крым.
Что касается компаний, то под ограничения попали, в частности, структуры, связанные с компанией «Сургутнефтегаз». Кроме того, министерство финансов США в пятницу ввело санкции против 10 министров непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, а также против главы Севастополя Дмитрия Овсянникова.
В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что посол США Джон Хантсман буквально за несколько часов до введения санкций опубликовал в издании The Moscow Times статью, в которой выразил надежду на улучшение отношений между двумя странами. Но «в Вашингтоне своего посла в этом желании не поддержали».
Ранее стало известно, что США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине. В новом списке оказались 21 гражданин РФ и Украины, а также компании. Так, под санкции попали замминистра энергетики Андрей Черезов, директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак, а также глава «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка. Все они имеют отношение к делу о поставках турбин Siemens в Крым.
Что касается компаний, то под ограничения попали, в частности, структуры, связанные с компанией «Сургутнефтегаз». Кроме того, министерство финансов США в пятницу ввело санкции против 10 министров непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, а также против главы Севастополя Дмитрия Овсянникова.
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