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    Робот София сломалась после вопроса о коррупции на Украине

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков
    Робот София сломалась после вопроса о коррупции на Украине

    Робот София сломалась после вопроса о коррупции на Украине

    Робот София сломалась после вопроса о коррупции на Украине
  • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков

    • Один из самых знаменитых в мире роботов, андроид по имени София, вышла из строя после вопроса о коррупции на Украине.

    О курьезном инциденте, произошедшем в Украинском доме в Давосе, в своем Facebook рассказала депутат Верховной рады Алёна Шкрум.

    Алёна Шкрум: «У самого продвинутого робота в мире Софии после вопроса „Что делать с коррупцией на Украине?“ сломался скрипт и подвис процессор».

    У найрозвинутішого робота у світі пані Софії після питання: «що робити із корупцією [в Україні] — зламався скрипт та пі…

    Опубликовано Альоной Шкрум 25 января 2018 г.


    Один из интернет-пользователей то ли в шутку, то ли всерьез предположил, что София притворилась „сломанной“», так как испугалась СБУ и обвинений в сепаратизме.



    смотретьГерман Греф представил гостям форума в Давосе человекоподобного робота Софию
    Герман Греф представил гостям форума в Давосе человекоподобного робота Софию
    Накануне София приняла участие в бизнес-завтраке «Сбербанка», который был посвящен использованию искусственного интеллекта. Герман Греф задал ей вопрос, как преодолеть скептическое отношение людей к увеличению роли роботов в их жизни. София в ответ пошутила о распространенных стереотипах о роботах, а также согласилась покататься с Грефом на лыжах.

    Осенью прошлого года София стала гражданкой Саудовской Аравии. Она стала первым роботом, получившим гражданство или подданство какого-либо государства.

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