Робот София сломалась после вопроса о коррупции на Украине

Один из самых знаменитых в мире роботов, андроид по имени София, вышла из строя после вопроса о коррупции на Украине.
О курьезном инциденте, произошедшем в Украинском доме в Давосе, в своем Facebook рассказала депутат Верховной рады Алёна Шкрум.
Алёна Шкрум: «У самого продвинутого робота в мире Софии после вопроса „Что делать с коррупцией на Украине?“ сломался скрипт и подвис процессор».
Один из интернет-пользователей то ли в шутку, то ли всерьез предположил, что София притворилась „сломанной“», так как испугалась СБУ и обвинений в сепаратизме.
Накануне София приняла участие в бизнес-завтраке «Сбербанка», который был посвящен использованию искусственного интеллекта. Герман Греф задал ей вопрос, как преодолеть скептическое отношение людей к увеличению роли роботов в их жизни. София в ответ пошутила о распространенных стереотипах о роботах, а также согласилась покататься с Грефом на лыжах.
Осенью прошлого года София стала гражданкой Саудовской Аравии. Она стала первым роботом, получившим гражданство или подданство какого-либо государства.
Алёна Шкрум: «У самого продвинутого робота в мире Софии после вопроса „Что делать с коррупцией на Украине?“ сломался скрипт и подвис процессор».
У найрозвинутішого робота у світі пані Софії після питання: «що робити із корупцією [в Україні] — зламався скрипт та пі…Опубликовано Альоной Шкрум 25 января 2018 г.
Один из интернет-пользователей то ли в шутку, то ли всерьез предположил, что София притворилась „сломанной“», так как испугалась СБУ и обвинений в сепаратизме.
Накануне София приняла участие в бизнес-завтраке «Сбербанка», который был посвящен использованию искусственного интеллекта. Герман Греф задал ей вопрос, как преодолеть скептическое отношение людей к увеличению роли роботов в их жизни. София в ответ пошутила о распространенных стереотипах о роботах, а также согласилась покататься с Грефом на лыжах.
Осенью прошлого года София стала гражданкой Саудовской Аравии. Она стала первым роботом, получившим гражданство или подданство какого-либо государства.
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