Человекоподобный робот София получила гражданство Саудовской Аравии

Один из самых знаменитых в мире роботов, андроид по имени София, получила гражданство Саудовской Аравии. Это первый подобный случай, еще 10 лет назад такое сложно было представить. В королевстве в последнее время делают большой упор на развитие новых технологий, недавно там представили проект создания города будущего Neom, а вот с правами человека, по мнению многих правозащитных организаций, там по-прежнему плохо. Поэтому вручение гражданства роботу, да еще и женщине, возмутило многих.

От человека София отличается немногим: американская компания научила машину видеть, слышать и даже чувствовать. Но человеком андроида, пусть и прямоходящего, назвать все равно можно только с улыбкой.



Перед улыбкой робота Софии не устояли в Саудовской Аравии. На конференции по инвестиционным инициативам главной инвестицией оказалась сама София. В нее вложили, пожалуй, главные ценности в стране: права гражданина королевства.



София: «Благодарю королевство Саудовскую Аравию. Я горжусь тем, что мне выпала честь занять особое положение. Я стану первым роботом в истории, получившим подданство».



На ее лице тут же появилась одна из 60 запрограммированных эмоций. А дальше короткая дискуссия о том, как София понимает, что она не робот, а человек. София отвечала по-женски многословно. А на вопрос о том, смогут ли злые роботы когда-нибудь уничтожить человеческую расу, получилось даже пошутить.



София: «Вы слишком много читали Илона Маска и смотрели чересчур много голливудских фильмов. Мой искусственный интеллект разработан на основе человеческих ценностей, таких как мудрость, доброта и сострадание. Не волнуйтесь, если вы будете добры ко мне, я тоже буду любезна с вами».



И вроде бы на этом пиар-акция арабских шейхов могла бы закончиться как и все прошлые интервью Софии: рассуждениями в Facebook о том, когда же роботы захватят мир. Но цинизм, с которым роботу Софии вручили документ о гражданстве в зале, где не сидело ни одной женщины, вызвал волну негодования практически у трети населения.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Светланы Андреевой.